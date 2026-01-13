Los supermercados con ofertas y descuentos en televisores: dónde comprarlos
Durante enero, dos de las principales cadenas de supermercados del país lanzaron fuertes promociones en televisores, con rebajas que llegan hasta el 30%.
Las ofertas incluyen distintos modelos, tamaños y tecnologías, y se pueden conseguir tanto en sucursales físicas como a través de sus tiendas online.
Al igual que viene ocurriendo en los últimos meses, Carrefour y Coto ampliaron sus promociones habituales de consumo masivo y sumaron productos tecnológicos, apuntando a quienes buscan renovar su televisor con financiación y descuentos en pleno verano.
Las ofertas en Carrefour
Según un relevamiento, Carrefour ofrece descuentos de hasta el 29% en Smart TV seleccionados y financiación de hasta 18 cuotas sin interés, con cuotas que en algunos casos quedan por debajo de los $40.000. Las promociones aplican pagando con tarjetas Visa, Mastercard o Mi Carrefour Crédito.
Algunos de los televisores en oferta son:
-
Smart TV Android 50’’ Hyundai 4K
Precio: $699.999 (12% de descuento)
En 18 cuotas sin interés de $38.833
-
Smart TV LED 4K Philips 55’’
Precio: $699.000 (29% de descuento)
En 12 cuotas sin interés de $58.250
-
Smart TV 50’’ Crown Mustang QLED
Precio: $649.000 (26% de descuento)
En 12 cuotas de $54.083
-
Smart TV Philips 43’’
Precio: $449.000 (26% de descuento)
En 3 cuotas sin interés de $149.666
-
Smart TV BGH 43’’
Precio: $499.000 (16% de descuento)
En 12 cuotas sin interés de $41.583
Además, la cadena también sumó promociones en otros productos tecnológicos y artículos importados, ampliando su oferta más allá de los alimentos y bebidas.
Las ofertas en Coto
Por su parte, Coto lanzó beneficios exclusivos para los miembros de su comunidad. En este caso, ofrece 25% de descuento pagando en un solo pago, o la posibilidad de financiar el precio regular en 12 cuotas sin interés, sin aplicar el descuento.
Entre los televisores destacados se encuentran:
-
Smart TV LED Top House 55’’
Precio en un pago: $569.999 (25% de descuento)
Precio en 12 cuotas de $63.333: $759.999
-
Smart TV Sharp 65’’
Precio en un pago: $937.499 (25% de descuento)
Precio en 12 cuotas de $104.166: $1.249.999
-
Smart TV LED Philips 58’’
Precio en un pago: $704.999 (25% de descuento)
Precio en 12 cuotas de $78.333: $939.999
-
Smart TV LED BGH 55’’
Precio en un pago: $622.499 (25% de descuento)
Precio en 12 cuotas de $69.166: $829.999
De esta manera, Carrefour y Coto se posicionan como dos de las opciones más atractivas para quienes buscan comprar televisores con descuentos y cuotas en enero, aprovechando promociones que combinan financiación y precios rebajados en plena temporada de verano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario