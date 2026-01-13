Los supermercados con ofertas y descuentos en televisores: dónde comprarlos

Las ofertas en Coto

Por su parte, Coto lanzó beneficios exclusivos para los miembros de su comunidad. En este caso, ofrece 25% de descuento pagando en un solo pago, o la posibilidad de financiar el precio regular en 12 cuotas sin interés, sin aplicar el descuento.

Entre los televisores destacados se encuentran:

Smart TV LED Top House 55’’ Precio en un pago: $569.999 (25% de descuento) Precio en 12 cuotas de $63.333 : $759.999

Smart TV Sharp 65’’ Precio en un pago: $937.499 (25% de descuento) Precio en 12 cuotas de $104.166 : $1.249.999

Smart TV LED Philips 58’’ Precio en un pago: $704.999 (25% de descuento) Precio en 12 cuotas de $78.333 : $939.999

Smart TV LED BGH 55’’ Precio en un pago: $622.499 (25% de descuento) Precio en 12 cuotas de $69.166: $829.999

De esta manera, Carrefour y Coto se posicionan como dos de las opciones más atractivas para quienes buscan comprar televisores con descuentos y cuotas en enero, aprovechando promociones que combinan financiación y precios rebajados en plena temporada de verano.