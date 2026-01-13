MinutoUno

Los supermercados con ofertas y descuentos en televisores: dónde comprarlos

Sociedad

Durante enero, dos de las principales cadenas de supermercados del país lanzaron fuertes promociones en televisores, con rebajas que llegan hasta el 30%.

Los supermercados con ofertas y descuentos en televisores: dónde encontrarlos

Los supermercados con ofertas y descuentos en televisores: dónde encontrarlos

Las ofertas incluyen distintos modelos, tamaños y tecnologías, y se pueden conseguir tanto en sucursales físicas como a través de sus tiendas online.

Al igual que viene ocurriendo en los últimos meses, Carrefour y Coto ampliaron sus promociones habituales de consumo masivo y sumaron productos tecnológicos, apuntando a quienes buscan renovar su televisor con financiación y descuentos en pleno verano.

Las ofertas en Carrefour

Según un relevamiento, Carrefour ofrece descuentos de hasta el 29% en Smart TV seleccionados y financiación de hasta 18 cuotas sin interés, con cuotas que en algunos casos quedan por debajo de los $40.000. Las promociones aplican pagando con tarjetas Visa, Mastercard o Mi Carrefour Crédito.

Algunos de los televisores en oferta son:

  • Smart TV Android 50’’ Hyundai 4K

    Precio: $699.999 (12% de descuento)

    En 18 cuotas sin interés de $38.833

  • Smart TV LED 4K Philips 55’’

    Precio: $699.000 (29% de descuento)

    En 12 cuotas sin interés de $58.250

  • Smart TV 50’’ Crown Mustang QLED

    Precio: $649.000 (26% de descuento)

    En 12 cuotas de $54.083

  • Smart TV Philips 43’’

    Precio: $449.000 (26% de descuento)

    En 3 cuotas sin interés de $149.666

  • Smart TV BGH 43’’

    Precio: $499.000 (16% de descuento)

    En 12 cuotas sin interés de $41.583

Además, la cadena también sumó promociones en otros productos tecnológicos y artículos importados, ampliando su oferta más allá de los alimentos y bebidas.

Las ofertas en Coto

Por su parte, Coto lanzó beneficios exclusivos para los miembros de su comunidad. En este caso, ofrece 25% de descuento pagando en un solo pago, o la posibilidad de financiar el precio regular en 12 cuotas sin interés, sin aplicar el descuento.

Entre los televisores destacados se encuentran:

  • Smart TV LED Top House 55’’

    Precio en un pago: $569.999 (25% de descuento)

    Precio en 12 cuotas de $63.333: $759.999

  • Smart TV Sharp 65’’

    Precio en un pago: $937.499 (25% de descuento)

    Precio en 12 cuotas de $104.166: $1.249.999

  • Smart TV LED Philips 58’’

    Precio en un pago: $704.999 (25% de descuento)

    Precio en 12 cuotas de $78.333: $939.999

  • Smart TV LED BGH 55’’

    Precio en un pago: $622.499 (25% de descuento)

    Precio en 12 cuotas de $69.166: $829.999

De esta manera, Carrefour y Coto se posicionan como dos de las opciones más atractivas para quienes buscan comprar televisores con descuentos y cuotas en enero, aprovechando promociones que combinan financiación y precios rebajados en plena temporada de verano.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas