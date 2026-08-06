Detuvieron a una mujer acusada de estafar a jubilados con créditos para comprar electrodomésticos

Esa intervención permitió avanzar con la investigación y reunir nuevos elementos de prueba que, según indicaron las fuentes, vincularían a la mujer con otras maniobras de características similares. Con ese material, la Justicia ordenó su detención.

Tras el procedimiento, la acusada quedó a disposición de la Justicia y los efectivos secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes. Los investigadores consideran que el análisis del dispositivo podría aportar información relevante para establecer si hubo más personas perjudicadas por el mismo mecanismo de engaño.