Detuvieron a una mujer acusada de estafar a jubilados con créditos para comprar electrodomésticos
La sospechosa engañaba a sus víctimas para que solicitaran créditos personales que luego destinaba a las compras.
Una mujer fue detenida en Santiago del Estero, acusada de haber montado una maniobra de estafas para engañar a adultos mayores y hacer que solicitaran créditos personales destinados a la compra de electrodomésticos. Lo hacía bajo la falsa promesa de que los productos serían gratuitos y que nunca tendrían que pagar las cuotas.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por una de las víctimas y quedó a cargo del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Santiago del Estero, bajo la supervisión de la Unidad Fiscal interviniente. A partir de las primeras actuaciones, los investigadores comenzaron a reconstruir el accionar de la sospechosa y detectaron un patrón que podría repetirse en otros casos.
De acuerdo con la pesquisa, la mujer elegía como víctimas a personas mayores que presentaban dificultades para expresarse y las convencía de acompañarla a distintos comercios de la capital de Santiago del Estero. Una vez allí, las persuadía para solicitar créditos personales con el objetivo de comprar electrodomésticos.
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la acusada les aseguraba que los artículos eran gratuitos y que no iban a afrontar el pago de las cuotas del préstamo.
Cómo detuvieron a la estafadora de jubilados en Santiago del Estero
La maniobra salió a la luz gracias a la intervención de empleados de un comercio de venta de electrodomésticos. Mientras la mujer intentaba concretar una nueva compra, el personal detectó inconsistencias durante el trámite y advirtió que la sospechosa no mantenía ningún vínculo familiar con la persona que la acompañaba. Ante esa situación, dieron aviso de inmediato a las autoridades.
Esa intervención permitió avanzar con la investigación y reunir nuevos elementos de prueba que, según indicaron las fuentes, vincularían a la mujer con otras maniobras de características similares. Con ese material, la Justicia ordenó su detención.
Tras el procedimiento, la acusada quedó a disposición de la Justicia y los efectivos secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes. Los investigadores consideran que el análisis del dispositivo podría aportar información relevante para establecer si hubo más personas perjudicadas por el mismo mecanismo de engaño.
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