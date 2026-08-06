Metrodelegados denuncian descuentos a trabajadores y amenazan con medidas de fuerza

En el texto, el gremio responsabilizó a la empresa concesionaria de la Red de Subte y Premetro de la Ciudad de Buenos Aires por la situación y afirmó que el conflicto deberá resolverse con una rectificación en la próxima liquidación salarial. "Esta actitud de Emova rompe la paz social y no descartamos medidas de autodefensa de no resolverse esta arbitrariedad con los ajustes de liquidación del día viernes próximo", expresaron.