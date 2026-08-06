Metrodelegados denuncian descuentos a trabajadores y amenazan con medidas de fuerza
El gremio AGTSyP-Metrodelegados denunció "malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos" en la liquidación de sueldos de los empleados.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados) anunció posibles "medidas de autodefensa" y se declaró en estado de alerta a raíz de presuntas irregularidades en la liquidación de sueldos de trabajadores de la Línea A.
A través de un comunicado difundido el miércoles, el sindicato sostuvo que la decisión responde a "malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos" que, según denunciaron, afectaron a empleados de la mencionada línea del subte porteño.
En el texto, el gremio responsabilizó a la empresa concesionaria de la Red de Subte y Premetro de la Ciudad de Buenos Aires por la situación y afirmó que el conflicto deberá resolverse con una rectificación en la próxima liquidación salarial. "Esta actitud de Emova rompe la paz social y no descartamos medidas de autodefensa de no resolverse esta arbitrariedad con los ajustes de liquidación del día viernes próximo", expresaron.
De esta manera, la organización sindical dejó abierta la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza en caso de que la empresa no regularice los descuentos cuestionados.
El documento fue firmado por el secretario general de la AGTSyP, Néstor Segovia, y por la secretaria de Organización, Virginia Bouvet, quienes remarcaron que el sindicato permanecerá en estado de alerta mientras aguarda una respuesta de la empresa.
Por el momento, el servicio de la línea A continúa funcionando con normalidad. Sin embargo, la situación podría modificarse si las partes no alcanzan un acuerdo antes del viernes, fecha que el gremio fijó como plazo para que se efectúen los ajustes reclamados en la liquidación de sueldos.
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