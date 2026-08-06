Fuerte operativo en el Congreso por la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Según informó el Ministerio de Seguridad a este medio, la concentración principal tendrá lugar en la Plaza Congreso a partir de las 12:00, con el pico de asistencia previsto para las 17:00. Las arterias más afectadas serán la calle Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Las autoridades recomiendan evitar la circulación en automóvil en el área delimitada por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y la Avenida 9 de Julio. Algunas organizaciones iniciarán su recorrido desde esta última arteria y avanzarán por la Avenida de Mayohasta el Congreso.