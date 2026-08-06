Fuerte operativo en el Congreso por la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
La convocatoria reúne a la UTEP, organizaciones piqueteras, las dos CTA, gremios de la CGT y columnas políticas.
La movilización en rechazo a la Ley de Propiedad Privada que se debatirá este jueves en el Senado, aunque ya se eliminó su capítulo más controvertido, se concentrará frente al Congreso y contará con un fuerte operativo de seguridad, en una coordinación conjunta entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y las autoridades de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
La concentración comenzará desde el mediodía y tendrá su momento de mayor convocatoria alrededor de las 17, cuando está previsto el acto central frente al Palacio Legislativo. Participarán la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA, gremios de la CGT, organizaciones piqueteras, sectores del peronismo y agrupaciones de izquierda.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, informó que el dispositivo será el habitual: “El operativo va a ser el mismo de siempre, es el protocolo antipiquetes que se activa siempre que hay movilizaciones con el comando unificado operativo en el Ministerio de Seguridad”, precisaron desde la cartera. El operativo incluye brigadas de infantería, unidades motorizadas, camiones hidrantes, vehículos para posibles detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales.
Según informó el Ministerio de Seguridad a este medio, la concentración principal tendrá lugar en la Plaza Congreso a partir de las 12:00, con el pico de asistencia previsto para las 17:00. Las arterias más afectadas serán la calle Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Las autoridades recomiendan evitar la circulación en automóvil en el área delimitada por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y la Avenida 9 de Julio. Algunas organizaciones iniciarán su recorrido desde esta última arteria y avanzarán por la Avenida de Mayohasta el Congreso.
Los cortes obligarán a modificar el recorrido habitual de varias líneas de colectivos con eje en el Congreso y el centro de la ciudad: las líneas 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168. Los servicios con destino al norte o al sur se desviarán por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba; los que circulan de este a oeste lo harán por Jujuy o la 9 de Julio.
En la red de subtes, la estación Congreso de la línea A permanecerá cerrada, y las estaciones Sáenz Peña y Pasco podrían verse afectadas por la concentración de personas. La estación Callaode la línea B tendrá alta afluencia, y los accesos peatonales de la estación Entre Ríos de la línea Etambién se verán comprometidos.
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