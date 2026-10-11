Detuvieron a una "viuda negra" y a su pareja acusados de cometer un robo millonario en Llavallol
Tras dos allanamientos en Villa Celina, la Policía arrestó a los sospechosos e incautó dólares, teléfonos celulares y medicamentos.
Una investigación por un robo millonario ocurrido en Llavallol terminó con la detención de una joven de 19 años, señalada como una presunta “viuda negra”, y su novio de 21. Ambos fueron arrestados en Villa Celina, acusados de participar en un episodio en el que un hombre habría sido drogado para sustraerle una importante suma de dinero y realizar una transferencia bancaria desde su celular.
El caso salió a la luz después de que la víctima, también de 21 años, denunciara lo sucedido durante la madrugada del domingo 27 de septiembre. De acuerdo con su declaración, aquella noche había conocido a una mujer en un boliche ubicado sobre la avenida Rivadavia al 7900, en el barrio porteño de Floresta.
La sospechosa se habría presentado con el nombre de Selma y, luego de conversar durante un tiempo, ambos comenzaron a compartir bebidas que, según relató el denunciante, habían sido preparadas por ella.
Sin embargo, lo que parecía un encuentro habitual terminó convirtiéndose en una situación inesperada. Después de ingerir los tragos, el joven comenzó a experimentar mareos y un fuerte malestar, por lo que la mujer se ofreció a acompañarlo hasta su vivienda, ubicada en las inmediaciones de las calles Padre Javier y Diego Gibson, en Llavallol.
Cómo fue el robo millonario que investigan en Llavallol
Según consta en la denuncia, una vez que llegaron al domicilio, el hombre perdió el conocimiento. Los investigadores sospechan que la joven habría aprovechado ese momento para apoderarse de diferentes pertenencias y acceder a su teléfono celular.
La víctima aseguró que de su casa desaparecieron 55.000 dólares en efectivo. Además, denunció que desde su dispositivo se efectuó una transferencia de un millón de pesos hacia una cuenta que estaría relacionada con el novio de la sospechosa.
El damnificado recién pudo advertir lo ocurrido al día siguiente, cuando comenzó a revisar su vivienda y descubrió que varios objetos se encontraban fuera de su lugar habitual.
Otro detalle que llamó su atención fue el estado del vaso que había utilizado para beber. Según manifestó ante las autoridades, en su interior había restos de lo que parecían ser pastillas y una sustancia de color blanco, elementos que despertaron sospechas sobre una posible intoxicación intencional.
Frente a esta situación, decidió realizar la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a una investigación para identificar a los presuntos responsables y reconstruir lo sucedido durante aquella madrugada.
Dos allanamientos en Villa Celina terminaron con la detención de los sospechosos
Con los primeros datos obtenidos, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora avanzó con distintas tareas para establecer la identidad de la mujer y determinar si había otras personas involucradas.
Como resultado de las averiguaciones, los efectivos lograron localizar dos domicilios en Villa Celina que estarían vinculados con la joven y su pareja. Con esa información, solicitaron las correspondientes órdenes de allanamiento.
Los procedimientos permitieron concretar la detención de ambos sospechosos, de 19 y 21 años, y recuperar una importante cantidad de elementos que quedaron incorporados a la investigación.
Durante los operativos, los investigadores secuestraron 28.881 dólares en efectivo, seis teléfonos celulares y 10 cadenas. También encontraron un blíster vacío que originalmente contenía 10 comprimidos de un medicamento psicotrópico.
Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia para su análisis, mientras continúa la investigación destinada a esclarecer las circunstancias del robo y establecer la responsabilidad de cada uno de los detenidos.
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