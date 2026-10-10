Fue por una oferta, robó un costillar de 10 kilos y lanzó una fuerte frase: "Este gobierno nos está matando"
Un hombre fue detenido tras llevarse carne sin pagar de un supermercado. Al ser descubierto, aseguró que estaba desempleado y no podía alimentar a sus hijos.
Un hombre terminó detenido después de protagonizar un insólito episodio en un supermercado al que había ingresado atraído por una oferta. Lo que comenzó como una compra habitual terminó convirtiéndose en un hecho policial cuando las cámaras de seguridad registraron que se llevaba un costillar de 10 kilos sin pagarlo.
La situación derivó en la intervención de los efectivos policiales, quienes lograron detenerlo poco después. Sin embargo, fue la explicación que brindó sobre lo sucedido la que llamó especialmente la atención.
Al ser consultado por los motivos que lo llevaron a actuar de esa manera, el involucrado hizo referencia a las dificultades que enfrenta para sostener económicamente a su familia.
“Estoy sin trabajo, no tengo cómo darles de comer a mis hijos. Este gobierno nos está matando”, manifestó, según la información difundida sobre el episodio.
La situación económica detrás del robo que terminó con un hombre detenido
El testimonio del protagonista puso sobre la mesa una problemática que va más allá del hecho policial: las dificultades que pueden atravesar quienes se encuentran desempleados y deben afrontar los gastos cotidianos de sus hogares.
En su declaración, el hombre vinculó directamente su decisión con la imposibilidad de garantizar la alimentación de sus hijos y expresó su malestar con la situación económica del país.
Aunque sus palabras no modifican las posibles consecuencias legales de lo ocurrido, el episodio abrió un interrogante sobre las circunstancias personales que pueden existir detrás de este tipo de hechos.
La escena también invita a reflexionar sobre el impacto que puede tener la falta de ingresos en las familias, especialmente cuando se trata de cubrir necesidades esenciales como la alimentación.
Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre el lugar donde ocurrió el episodio ni sobre la situación judicial del involucrado.
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