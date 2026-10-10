Fue por una oferta, robó un costillar de 10 kilos y lanzó una fuerte frase: "Este gobierno nos está matando"

En su declaración, el hombre vinculó directamente su decisión con la imposibilidad de garantizar la alimentación de sus hijos y expresó su malestar con la situación económica del país.

Aunque sus palabras no modifican las posibles consecuencias legales de lo ocurrido, el episodio abrió un interrogante sobre las circunstancias personales que pueden existir detrás de este tipo de hechos.

La escena también invita a reflexionar sobre el impacto que puede tener la falta de ingresos en las familias, especialmente cuando se trata de cubrir necesidades esenciales como la alimentación.

Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre el lugar donde ocurrió el episodio ni sobre la situación judicial del involucrado.