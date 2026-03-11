Deudas y negocios truncos: qué declaró el principal sospechoso por el ataque sicario en San Isidro

El pedido del comprador pasó a ser en tono de amenazas, por lo que el joven viajó el fin de semana con destino a Costa Rica, según precisaron las fuentes.

La Policía realizó un allanamiento de urgencia donde se lo detuvo y se le secuestró su teléfono y otros elementos personales. Por el análisis de antenas, se confirmó que Arroyo estuvo en la zona de la casa de Iraola al momento que fue asesinada.

sicario san isidro Gustavo Arroyo el sospechoso del mortal ataque en San Isidro.

También se supo, por la patente de la moto usada en el hecho, que su titular reside en José León Suárez. Cuando fueron a buscarlo, el hombre, identificado como Pablo Guillermo Ragni (53), escapó por los fondos de su casa.

Arroyo fue indagado por la fiscal Asprella. Admitió haber estado en cercanías de la casa de la víctima, pero negó haber sido el autor intelectual del plan criminal. Dijo que estuvo en Beccar para ver si se cruzaba al hijo de la víctima para reclamarle el dinero.

El sospechoso dijo que la deuda que tienen con él es mayor a los US$10.000, habló de unos US$60.000. “Arroyo sostuvo que Matías, el hijo de la víctima, lo había ayudado a vender monedas de oro de su propiedad. También hizo referencia a la compra del auto BMW. Contó que el vehículo lo devolvió, pero que el joven nunca le reintegró el dinero”, agregaron los informantes al diario La Nación.

El sospechoso, según las fuentes consultadas, dijo que le entregó más dinero al joven para hacer negocios, como inversiones inmobiliarias en Costa Rica, que no se llegaron a realizar. Negocios que quedaron truncos.

Tras la indagatoria, la fiscal Asprella le pidió a la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty la detención de Arroyo.

Ahora, detectives de la policía bonaerense buscan al sospechoso que aportó la moto e intentan identificar al sicario.