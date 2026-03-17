Compró un BMW fallado y mandó un sicario a vengarse: murió una mujer

Sin embargo, ante la falta de respuestas, el comprador comenzó a amenazar al joven a tal punto que este decidió irse del país. Según precisaron fuentes policiales, había viajado a Costa Rica 48 horas antes de la balacera.

De esta forma, los investigadores llegaron hasta el comprador del BMW: un hombre identificado como Gustavo Ezequiel Arroyo, de 36 años, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio. Fue arrestado en una vivienda del country Loma Verde, en Escobar.

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Arroyo no solo habría contratado al sicario, sino que, mediante el análisis de antenas, se confirmó estuvo en inmediaciones a la casa de la víctima al momento del hecho.

Durante el procedimiento en el country donde fue detenido Arroyo se secuestraron varios celulares, dos notebooks y hasta un arma.

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Mientras tanto, la Justicia busca al autor material del crimen. Cámaras de seguridad de la zona permitieron identificar la presencia del sicario y reconstruir toda la secuencia del ataque, incluyendo el escape del agresor, que huyó por la avenida José Ingenieros hasta tomar el Acceso Tigre en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

Tras el análisis de las imágenes y la investigación sobre la patente de la moto, se supo que su titular residía en José León Suárez, partido de San Martín. Cuando la policía fue a allanar su vivienda, el sospechoso se cortó la tobillera electrónica que llevaba puesta y se escapó a las corridas por el fondo de la vivienda. Es intensamente buscado.