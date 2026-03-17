Compró un BMW fallado y mandó un sicario a vengarse: murió una mujer
El ataque ocurrió en la localidad de Beccar, San Isidro, y estaba dirigido al hijo de la víctima. Por el homicidio está detenido el comprador del auto.
Una mujer de 53 años fue asesinada en su casa de la localidad de Beccar, partido de San Isidro, luego de que un sicario disparara contra el frente de la vivienda. El ataque estaba dirigido al hijo de la víctima y estaría relacionado con la venta de un auto BMW que tenía fallas.
El homicidio ocurrió el lunes minutos antes de las 18 en una casa ubicada sobre la calle Luis de Flores al 2200. Hasta allí llegó un hombre a bordo de una moto y abrió fuego contra el frente de la propiedad. Al menos cuatro disparos impactaron contra la puerta de ingreso y otros tres en una ventana.
La Policía llegó minutos después tras un llamado al 911 que advertía sobre varios disparos en la zona. Al ingresar a la vivienda se encontraron con el cuerpo de víctima en el comedor con un disparo en el abdomen. La mujer fue identificada como Cecilia Andrea Iraola, de 53 años, quien se dedicaba a la venta de joyas y relojes de alta gama.
La venta de un auto de alta gama, el móvil del crimen
La investigación del caso quedó a cargo de los fiscales Carolina Asprella y Patricio Ferrari, quienes en colaboración con la comisaría 5ta. de San Isidro y la DDI local pudieron establecer el móvil del crimen.
El conflicto se originó cuando el hijo de la víctima, identificado como Matías, de 27 años, vendió un BMW a 10.000 dólares. El auto presentó problemas mecánicos y entonces el comprador insistió en que le devolviera el dinero que había pagado.
Sin embargo, ante la falta de respuestas, el comprador comenzó a amenazar al joven a tal punto que este decidió irse del país. Según precisaron fuentes policiales, había viajado a Costa Rica 48 horas antes de la balacera.
De esta forma, los investigadores llegaron hasta el comprador del BMW: un hombre identificado como Gustavo Ezequiel Arroyo, de 36 años, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio. Fue arrestado en una vivienda del country Loma Verde, en Escobar.
Arroyo no solo habría contratado al sicario, sino que, mediante el análisis de antenas, se confirmó estuvo en inmediaciones a la casa de la víctima al momento del hecho.
Durante el procedimiento en el country donde fue detenido Arroyo se secuestraron varios celulares, dos notebooks y hasta un arma.
Mientras tanto, la Justicia busca al autor material del crimen. Cámaras de seguridad de la zona permitieron identificar la presencia del sicario y reconstruir toda la secuencia del ataque, incluyendo el escape del agresor, que huyó por la avenida José Ingenieros hasta tomar el Acceso Tigre en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.
Tras el análisis de las imágenes y la investigación sobre la patente de la moto, se supo que su titular residía en José León Suárez, partido de San Martín. Cuando la policía fue a allanar su vivienda, el sospechoso se cortó la tobillera electrónica que llevaba puesta y se escapó a las corridas por el fondo de la vivienda. Es intensamente buscado.
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