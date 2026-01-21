Día del Abrazo: por qué se celebra el 21 de enero

• Liberación de oxitocina y endorfinas: el contacto físico activa la liberación de oxitocina (la llamada “hormona del apego”) y endorfinas, que generan sensaciones de confianza, seguridad y felicidad.

• Prevención de la depresión: estudios recientes muestran que recibir abrazos frecuentes se asocia con una disminución de síntomas depresivos, gracias al refuerzo del vínculo social y la sensación de pertenencia.

• Mejora del bienestar emocional: un abrazo diario, siempre consensuado, contribuye a la regulación emocional y al fortalecimiento del sentido de conexión con los demás.

• Fortalecimiento del sistema inmunológico: el contacto físico regular, como los abrazos, estimula la respuesta inmunitaria, ayudando al cuerpo a defenderse mejor de enfermedades.

• Reducción del dolor físico: la liberación de endorfinas durante un abrazo actúa como analgésico natural, disminuyendo la percepción del dolor.

• Mejora cardiovascular: abrazar reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que protege la salud del corazón y disminuye el riesgo de problemas cardiovasculares.

• Regulación del sistema nervioso: el contacto físico activa el sistema nervioso parasimpático, promoviendo estados de calma y recuperación tras situaciones de tensión.