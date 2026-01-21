Acuerdo de Snapchat: evita el juicio por daños a la salud mental
La app Snapchat resolvió la demanda antes del inicio de las audiencias en California. Meta y TikTok siguen acusados por fomentar la adicción en jóvenes.
La plataforma Snapchat alcanzó un acuerdo judicial para cerrar las demandas en su contra antes del inicio del juicio en California. La empresa debía comparecer junto a otros gigantes tecnológicos en un proceso que investiga el impacto de las aplicaciones en la salud mental de los adolescentes.
Aunque los detalles financieros permanecen confidenciales, Snap Inc. confirmó en una declaración que está "satisfecha de haber podido resolver este asunto de manera amistosa". De esta forma, la compañía del fantasma se retira del banquillo de los acusados, dejando solos a Meta (Instagram y Facebook), ByteDance (TikTok) y Alphabet (YouTube) en el litigio.
El reclamo por la salud mental
El caso que impulsa este juicio histórico fue iniciado por una joven californiana de 19 años, identificada como K.G.M.. Su acción legal busca establecer la responsabilidad de las redes sociales en el deterioro de la salud mental de los usuarios, acusando a las plataformas de haber sido diseñadas específicamente para maximizar el tiempo de conexión.
Según los demandantes, estas estrategias de "scrolleo" compulsivo provocan cuadros de depresión, ansiedad, trastornos alimentarios e incluso suicidios entre los menores. El juicio comenzará formalmente el 27 de enero en Los Ángeles con la selección del jurado.
La defensa de las Big Tech
Mientras Snapchat se aparta del conflicto, la atención se centra ahora en Mark Zuckerberg, CEO de Meta, quien es uno de los testigos más esperados en las audiencias. Las empresas tecnológicas basan su defensa en la sección 230 de la "Communications Decency Act", una ley estadounidense que les otorga inmunidad sobre los contenidos que publican terceros en sus sitios.
Sin embargo, la acusación intenta sortear este escudo legal argumentando que el problema no es el contenido en sí, sino el diseño de los algoritmos y las funciones de personalización que fomentan la adicción. Este proceso judicial se compara con la estrategia utilizada décadas atrás contra la industria del tabaco.
