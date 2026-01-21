Acuerdo de Snapchat: evita el juicio por daños a la salud mental

La defensa de las Big Tech

Mientras Snapchat se aparta del conflicto, la atención se centra ahora en Mark Zuckerberg, CEO de Meta, quien es uno de los testigos más esperados en las audiencias. Las empresas tecnológicas basan su defensa en la sección 230 de la "Communications Decency Act", una ley estadounidense que les otorga inmunidad sobre los contenidos que publican terceros en sus sitios.

Sin embargo, la acusación intenta sortear este escudo legal argumentando que el problema no es el contenido en sí, sino el diseño de los algoritmos y las funciones de personalización que fomentan la adicción. Este proceso judicial se compara con la estrategia utilizada décadas atrás contra la industria del tabaco.