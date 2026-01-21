"Están apagados": el fuerte mensaje de un entrenador en un video viral para que los chicos suelten el celular
Un profesor de básquet dio una charla emocionante. Pidió que larguen el celular y advirtió que las pantallas generan "ansiedad". El video es viral.
Un video viral conmovedor se volvió tendencia en las últimas horas y generó un fuerte debate en las redes. En las imágenes del video se ve a un entrenador de básquet dando una lección de vida a sus pequeños alumnos, instándolos a dejar de lado el celular para conectar con la realidad.
El clip muestra al instructor de la academia Flowgame hablando frente a un grupo de niños atentos. Su mensaje fue directo y contundente desde el primer segundo: "Dejen de mirar la vida en una pantalla y empiecen a vivirla". La preocupación del docente radica en la pasividad que nota en los más chicos, a quienes ve desconectados de su entorno inmediato por el consumo digital excesivo que afecta su salud mental.
El peligro de vivir a través del celular
Durante la charla, el entrenador invitó a los chicos a retomar hábitos simples y esenciales para la niñez, como tirarse al pasto, jugar a la pelota, escuchar música o simplemente abrazar a sus seres queridos. Según su visión, el problema de estar todo el día "mirando la vida de los demás" es que los niños terminan "apagados".
"Se acostumbran a su cerebro a estar todo el día acá apagados mirando. Después no transmiten nada", reflexionó con vehemencia. Además, advirtió sobre las consecuencias emocionales de este comportamiento, señalando que el uso constante de dispositivos "genera mucha ansiedad en el fondo".
El diagnóstico que hizo sobre la situación actual fue alarmante. "Tenemos chicos de 9 y 10 años con grandes angustias", aseguró, remarcando que a esa edad deberían estar "jugando a la pelota y sonriendo" en lugar de sufrir estrés por lo que ven en las redes.
La importancia del aburrimiento y la creatividad
Uno de los puntos más altos del discurso fue la reivindicación del aburrimiento como motor creativo. El profesor explicó que los chicos de hoy no saben aburrirse porque llenan cada vacío con tecnología. "Tendrían que arrancar el pastito y mirarlo y aburrirse. El aburrimiento no es malo, es aburrirse", enfatizó.
Para el entrenador, eliminar esos momentos de ocio real implica matar la imaginación. "En el aburrimiento se crean los sueños, nace la creatividad", sostuvo. La advertencia final fue clara: si eliminan el aburrimiento, en lugar de soñar sus propios sueños, "van a mirar los sueños de los otros" a través de una pantalla.
El cierre de la arenga fue una invitación a la acción: "Dejen un poquito el celular en la mesita de luz y salgan... es hermosa la vida si la viven, no si la miran".
