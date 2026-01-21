"Están apagados": el fuerte mensaje de un entrenador en un video viral para que los chicos suelten el celular

El diagnóstico que hizo sobre la situación actual fue alarmante. "Tenemos chicos de 9 y 10 años con grandes angustias", aseguró, remarcando que a esa edad deberían estar "jugando a la pelota y sonriendo" en lugar de sufrir estrés por lo que ven en las redes.

El conmovedor mensaje del profesor del video viral (Captura)

La importancia del aburrimiento y la creatividad

Uno de los puntos más altos del discurso fue la reivindicación del aburrimiento como motor creativo. El profesor explicó que los chicos de hoy no saben aburrirse porque llenan cada vacío con tecnología. "Tendrían que arrancar el pastito y mirarlo y aburrirse. El aburrimiento no es malo, es aburrirse", enfatizó.

Para el entrenador, eliminar esos momentos de ocio real implica matar la imaginación. "En el aburrimiento se crean los sueños, nace la creatividad", sostuvo. La advertencia final fue clara: si eliminan el aburrimiento, en lugar de soñar sus propios sueños, "van a mirar los sueños de los otros" a través de una pantalla.

El cierre de la arenga fue una invitación a la acción: "Dejen un poquito el celular en la mesita de luz y salgan... es hermosa la vida si la viven, no si la miran".