Día del Hermano en Argentina: por qué se celebra el 4 de marzo

Origen del Día del Hermano

No existe una fuente única al origen del Día del Hermano que pueda atribuirse a su creación. Sin embargo, su conmemoración se remonta a varios años atrás y se ha ido extendiendo gradualmente por todo el mundo, impulsada por las redes sociales.

La idea es destascar la importancia de los hermanos en la vida y promover la unión familiar.