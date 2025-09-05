Día del Hermano: por qué se celebra el 5 de septiembre

La celebración honra la complicidad, el apoyo y la compañía que representan los hermanos, ya sean de sangre o elegidos. Esta fecha recuerda que el vínculo fraterno es una de las conexiones más profundas y duraderas que existen, capaz de sostenernos en los momentos difíciles y alegrarnos en los triunfos. La jornada invita a valorar, agradecer y fortalecer estos lazos que nos acompañan toda la vida.