McDonald's reafirma su compromiso con la empleabilidad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Avances a nivel local

En Argentina, Arcos Dorados emplea a más de 120 personas con discapacidad en distintas áreas y posiciones dentro de sus restaurantes. Este trabajo se lleva adelante en alianza con organizaciones especializadas como Fundación Discar, a través del programa Empleo con Apoyo, que acompaña la integración laboral y la formación continua de los equipos.

Más que inclusión, una visión de futuro

Bajo la plataforma “McDonald’s Vio en Mí”, en 2025 la compañía refuerza su llamado a mirar a las personas más allá de las etiquetas. Esta visión cobra vida en acciones concretas que impulsan la empleabilidad, el desarrollo y la integración plena de los colaboradores con discapacidad. Entre ellas destacan procesos de reclutamiento accesibles, programas de capacitación para los equipos de trabajo y la adecuación de entornos inclusivos en restaurantes y oficinas. Con estas iniciativas, McDonald’s crea espacios donde cada persona puede desplegar su talento y aportar todo lo que es, en un ambiente cómodo, justo y auténtico.

Un compromiso permanente

Para garantizar la correcta implementación de políticas de inclusión y diversidad, así como el manejo adecuado de espacios de trabajo seguros y respetuosos, Arcos Dorados cuenta con el Eje de Personas con Discapacidad del Comité de Diversidad e Inclusión, creado para asegurar un ambiente laboral inclusivo mediante políticas e iniciativas en constante desarrollo en todos los países donde la compañía tiene presencia.