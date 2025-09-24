Día del Colectivero: por qué se celebra el 24 de septiembre

Ante esta situación, un grupo de taxistas decidió buscar una solución más económica para el transporte. Se reunieron en un café de avenida Rivadavia y Lacarra, en el barrio porteño de Floresta, e idearon la organización de trayectos compartidos.

En un principio, los colectivos eran, en realidad, autos de uso particular modificados, capaces de trasladar hasta cinco pasajeros. En aquella época, los taxis solo transportaban a un cliente por vez.

A su vez, el nuevo sistema daba la posibilidad de que cinco personas recorrieran juntas un trayecto fijo, dividiendo el costo total del viaje.

La solución beneficiaba a todos: los pasajeros tenían un menor gasto en su tarifa individual y los conductores recibían mayores ingresos para un solo viaje.

Durante los primeros meses, un total de 40 vehículos se unieron a este proyecto y se creó la línea N° 8, que recorría Nazca y Rivadavia para terminar en Plaza de Mayo.

Para 1931 se diseñó la primera versión de colectivos con una capacidad total para diez pasajeros, que luego ascendió a 40. La línea N° 26 se convirtió luego en una de las más populares, gracias a su recorrido desde Parque Chacabuco hasta el Correo Central.