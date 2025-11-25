Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: por qué se conmemora el 25 de noviembre
La fecha recuerda a tres hermanas dominicanas y convoca a la comunidad global a seguir luchando para erradicar la violencia contra mujeres y niñas en todas sus formas.
Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. El objetivo de este día es no solo es llamar la atención sobre la desigualdad, la discriminación, los femicidios y las distintas formas de violencia machista, sino también reclamar la implementación de políticas públicas para erradicar la violencia de género en cada país del mundo.
La elección de la fecha se remonta a un trágico suceso en la República Dominicana. En 1960, las hermanas Patria,Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como "Las Mariposas", fueron brutalmente asesinadas por orden del dictador Rafael Trujillo. Las hermanas eran activistas políticas que se oponían firmemente al régimen.
Aquel asesinato, simulado como un accidente automovilístico, conmocionó a la sociedad dominicana e internacional y, lejos de silenciar la oposición, aceleró la caída de la dictadura meses después. La valentía y el sacrificio de las Mirabal se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la tiranía y la violencia política ejercida sobre las mujeres.
Fue en 1981, en Bogotá, Colombia, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, cuando se propuso el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres. Esta iniciativa regional surgió del reconocimiento de la necesidad de una fecha que recordara la gravedad de la violencia de género en el continente y a nivel mundial, marcando un hito al convertir la conmemoración de las Mirabal en una plataforma de activismo feminista internacional.
Décadas después, el movimiento ganó tracción global. En 1993, la AsambleaGeneral de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un documento fundamental que definió la violencia contra la mujer y sentó las bases para que los Estados trabajaran en su prevención y sanción. Este paso fue crucial para llevar el tema de la esfera privada a la agenda política pública global.
Finalmente, el 17 de diciembre de 1999, la ONU declaró oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con esta designación, la efemérides dejó de ser solo una jornada de activismo regional para convertirse en un día de observancia internacional, instando a gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales a organizar actividades respecto al problema.
UE reafirma su compromiso contra la violencia
Este domingo, la Comisión Europea y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reafirmaron el compromiso de poner fin a la violencia contra las mujeres a la vez que señalaron que es “una prioridad fundamental”.
“Nuestro compromiso de poner fin a la violencia contra las mujeres en todo el mundo es una prioridad fundamental de la acción exterior de la UE, en particular en lo relacionado con el papel de la UE como principal donante humanitario”, señalaron el Ejecutivo comunitario y Borrell en un comunicado conjunto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
