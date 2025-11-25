Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: por qué se conmemora el 25 de noviembre

Finalmente, el 17 de diciembre de 1999, la ONU declaró oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con esta designación, la efemérides dejó de ser solo una jornada de activismo regional para convertirse en un día de observancia internacional, instando a gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales a organizar actividades respecto al problema.

UE reafirma su compromiso contra la violencia

Este domingo, la Comisión Europea y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reafirmaron el compromiso de poner fin a la violencia contra las mujeres a la vez que señalaron que es “una prioridad fundamental”.

“Nuestro compromiso de poner fin a la violencia contra las mujeres en todo el mundo es una prioridad fundamental de la acción exterior de la UE, en particular en lo relacionado con el papel de la UE como principal donante humanitario”, señalaron el Ejecutivo comunitario y Borrell en un comunicado conjunto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.