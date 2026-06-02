Seis de cada diez homicidios de mujeres en la Ciudad de Buenos Aires fueron femicidios
Según un informe, entre 2015 y 2024 se produjeron en la Ciudad de Buenos Aires 200 homicidios dolosos de mujeres. El 62% fueron clasificados como femicidios.
Según un informe, entre 2015 y 2024 se produjeron en la Ciudad de Buenos Aires 200 homicidios dolosos de mujeres. El 62% fueron clasificados por UFEM como femicidios, lo que representa una cifra alarmante y que muestra a toda luz la preocupante situación en la que se encuentran las mujeres.
El hogar, el escenario más frecuente: dos de cada tres femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima
Un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), puso cifras a la violencia de género: entre 2015 y 2024 se registraron 199 homicidios dolosos de mujeres en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales 123 fueron clasificados como femicidios. El dato implica que el 62% de los asesinatos de mujeres ocurridos durante ese período estuvieron atravesados por motivos de género, según el trabajo elaborado por la UFEM, a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta.
El informe sostiene que el análisis de una década de casos permite "observar el fenómeno y visibilizar cambios, dinámicas, persistencias y continuidades" en la violencia letal contra las mujeres. Uno de los datos más relevantes es que los femicidios ocurrieron principalmente en ámbitos privados. El 78% de los casos se produjo en espacios cerrados y el 67% directamente en el hogar de la víctima. Además, el 72% de los crímenes se cometió sin testigos.
Respecto de las modalidades de los asesinatos, el estudio señala que una de cada tres víctimas fue apuñalada. A ello se suman los casos de mujeres asesinadas a golpes (20%) y aquellas que fueron estranguladas o sofocadas (20%). Los ataques con armas de fuego representaron el 16% de los femicidios analizados.
La investigación también revela que en la mayoría de los casos existía una relación previa entre agresor y víctima. De hecho, en el 60% de los femicidios ambos convivían al momento del hecho.
Violencia previa y denuncias
Uno de los hallazgos más preocupantes es la reiteración de antecedentes de violencia antes del desenlace fatal. Según el informe, "es frecuente la referencia a episodios de violencia previa del victimario hacia la víctima", situación que apareció en el 61% de los casos relevados.
Además, 25 mujeres habían denunciado previamente al hombre que luego las asesinó, lo que representa el 20% de los femicidios registrados. En ocho casos existían medidas de protección vigentes al momento del crimen.
Mujeres en situación de mayor vulnerabilidad
La UFEM también identificó grupos especialmente afectados. Entre las víctimas existe una "sobre-representación de las mujeres extranjeras (30%), las que se encontraban en situación de calle (8%) y las mujeres trans (6%)".
El estudio advierte que estos factores suelen superponerse y aumentar las condiciones de vulnerabilidad frente a la violencia letal.
Travesticidios y transfemicidios
Dentro de los 123 femicidios registrados, el informe incluyó ocho casos con víctimas trans.
La investigación concluyó que estas víctimas presentaban una mayor acumulación de factores de vulnerabilidad respecto del resto de las mujeres asesinadas. También detectó características específicas, como la concentración de los hechos durante las noches de fines de semana y la participación de agresores más jóvenes que las víctimas.
Evolución de las causas judiciales
En un informe complementario difundido por la UFEM sobre la evolución de las causas judiciales, se indicó que entre 2015 y 2024 "el 53% de los homicidios de mujeres en que se observaron elementos de violencia de género que alcanzaron sentencia condenatoria fueron calificados como femicidios", según publicó el sitio oficial fiscales.
Para la unidad especializada, la sistematización de estos casos durante una década permite contar con información clave para evaluar la respuesta judicial y diseñar políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género y los asesinatos de mujeres.
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