Seis de cada diez homicidios de mujeres en la Ciudad de Buenos Aires fueron femicidios.

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Violencia previa y denuncias

Uno de los hallazgos más preocupantes es la reiteración de antecedentes de violencia antes del desenlace fatal. Según el informe, "es frecuente la referencia a episodios de violencia previa del victimario hacia la víctima", situación que apareció en el 61% de los casos relevados.

Además, 25 mujeres habían denunciado previamente al hombre que luego las asesinó, lo que representa el 20% de los femicidios registrados. En ocho casos existían medidas de protección vigentes al momento del crimen.

Mujeres en situación de mayor vulnerabilidad

La UFEM también identificó grupos especialmente afectados. Entre las víctimas existe una "sobre-representación de las mujeres extranjeras (30%), las que se encontraban en situación de calle (8%) y las mujeres trans (6%)".

El estudio advierte que estos factores suelen superponerse y aumentar las condiciones de vulnerabilidad frente a la violencia letal.

Travesticidios y transfemicidios

Dentro de los 123 femicidios registrados, el informe incluyó ocho casos con víctimas trans.

La investigación concluyó que estas víctimas presentaban una mayor acumulación de factores de vulnerabilidad respecto del resto de las mujeres asesinadas. También detectó características específicas, como la concentración de los hechos durante las noches de fines de semana y la participación de agresores más jóvenes que las víctimas.

Evolución de las causas judiciales

En un informe complementario difundido por la UFEM sobre la evolución de las causas judiciales, se indicó que entre 2015 y 2024 "el 53% de los homicidios de mujeres en que se observaron elementos de violencia de género que alcanzaron sentencia condenatoria fueron calificados como femicidios", según publicó el sitio oficial fiscales.

Para la unidad especializada, la sistematización de estos casos durante una década permite contar con información clave para evaluar la respuesta judicial y diseñar políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género y los asesinatos de mujeres.