El padre de Agostina Vega y su abogada reconstruyeron la cronología: primero buscaban a "un tal Franco"

La primera línea de investigación: rastrear a un "Franco" sin apellido

Es en este punto de la mañana del domingo donde los abogados hicieron especial hincapié en un dato que hasta el momento permanecía bajo reserva: las directivas judiciales ordenaron que un comisionado policial se abocara exclusivamente a constatar el domicilio de un joven llamado Franco.

"Hacia allí apuntaba la denuncia de la madre; se presumía que Agostina estaba con él en ese momento. Se revisaron los antecedentes de Franco, la persona hacia donde apuntaba la investigación. El domingo, cuando se recibe la denuncia, se apunta a una persona, se apunta a Franco. Y ahí, esa es la primera línea de investigación en la que se trabaja", explicaron los letrados.

Los profesionales destacaron la enorme dificultad que afrontaron los investigadores ante la escasez de datos filiatorios precisos aportados en esa primera instancia.

"No se tenía el apellido de Franco. Estábamos buscando a un Franco y nada más. O sea, el fiscal y toda la policía que estaba trabajando, buscaban a un Franco. ¿Cuántos Francos hay en la ciudad?", reflexionaron para graficar la complejidad del panorama inicial.

El despliegue de la tarde y las pericias

A pesar de las limitaciones de la pista, la actividad procesal continuó con celeridad. Cerca de las 10:30 de la mañana, a solo dos horas de la denuncia, ya se habían concretado entrevistas con las amigas de la menor y se habían realizado las primeras consultas de novedades.

10:42 hs: Se envía la comunicación formal de la desaparición al jefe de la brigada de la Comisaría 13.

11:15 hs: Se deja constancia de la adición de nuevos datos de la menor y, en paralelo, se da aviso formal al sistema de emergencias 9-11 y al SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia).

11:19 hs: Se transfiere el caso al Departamento de Protección de Personas.

11:53 hs: Se reitera el pedido al 9-11 para que informe de manera inmediata cualquier novedad o reporte vinculado a las características de la joven.

La jornada de búsqueda avanzó hacia la tarde basándose en la misma hipótesis inicial. Recién a las 17:50 del domingo, un oficial ayudante prestó declaración formal para dejar constancia de las actuaciones realizadas en torno a la ubicación y constatación del domicilio de aquel primer sospechoso.

"Allí se centraba la investigación", concluyeron los abogados, marcando el enorme contraste entre ese rastreo inicial a ciegas de un nombre de pila y el posterior vuelco de la causa que culminó con la detención de Claudio Gabriel Barrelier.