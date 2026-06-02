El padre de Agostina Vega y su abogada reconstruyeron la cronología: primero buscaban a "un tal Franco"
Gabriel Vega y Fernanda Alaniz revelaron que una de las primeras líneas de búsqueda apuntaba a identificar y localizar a ''un tal Franco''.
En el marco de la conferencia de prensa brindada en Córdoba junto a Gabriel Vega, el equipo de abogados querellantes expuso de manera detallada la reconstrucción cronológica de los pasos que dio la Justicia desde el momento de la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años.
La revelación central del informe radicó en que, durante las primeras y más críticas horas del domingo, todos los esfuerzos de la policía y la fiscalía se centraron en una hipótesis inicial que apuntaba a un joven llamado "Franco", de quien ni siquiera se conocía el apellido, y que el nombre de Claudio Barrelier se conoció varias horas más tarde.
La reconstrucción minuto a minuto de la búsqueda de Agostina Vega
Según los registros oficiales detallados por los letrados, los actos procesales se sucedieron a contrarreloj a partir de la mañana del domingo en que se radicó la denuncia:
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08:30 hs: Se recepta formalmente la denuncia por la desaparición de Agostina, radicada por su madre.
09:58 hs: Se le entrega la constancia legal de la denuncia a la mamá de la menor.
10:00 hs: Se incorpora formalmente al expediente la fotografía de la adolescente aportada por la familia.
10:12 hs: La policía comunica formalmente el hecho vía correo electrónico a la Fiscalía del Distrito 3, Turno 7.
10:20 hs: La ayudante fiscal dicta de forma urgente amplias directivas: la activación del protocolo de desaparición de personas, la inserción del pedido de paradero y la verificación inmediata de las redes sociales de Agostina.
La primera línea de investigación: rastrear a un "Franco" sin apellido
Es en este punto de la mañana del domingo donde los abogados hicieron especial hincapié en un dato que hasta el momento permanecía bajo reserva: las directivas judiciales ordenaron que un comisionado policial se abocara exclusivamente a constatar el domicilio de un joven llamado Franco.
"Hacia allí apuntaba la denuncia de la madre; se presumía que Agostina estaba con él en ese momento. Se revisaron los antecedentes de Franco, la persona hacia donde apuntaba la investigación. El domingo, cuando se recibe la denuncia, se apunta a una persona, se apunta a Franco. Y ahí, esa es la primera línea de investigación en la que se trabaja", explicaron los letrados.
Los profesionales destacaron la enorme dificultad que afrontaron los investigadores ante la escasez de datos filiatorios precisos aportados en esa primera instancia.
"No se tenía el apellido de Franco. Estábamos buscando a un Franco y nada más. O sea, el fiscal y toda la policía que estaba trabajando, buscaban a un Franco. ¿Cuántos Francos hay en la ciudad?", reflexionaron para graficar la complejidad del panorama inicial.
El despliegue de la tarde y las pericias
A pesar de las limitaciones de la pista, la actividad procesal continuó con celeridad. Cerca de las 10:30 de la mañana, a solo dos horas de la denuncia, ya se habían concretado entrevistas con las amigas de la menor y se habían realizado las primeras consultas de novedades.
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10:42 hs: Se envía la comunicación formal de la desaparición al jefe de la brigada de la Comisaría 13.
11:15 hs: Se deja constancia de la adición de nuevos datos de la menor y, en paralelo, se da aviso formal al sistema de emergencias 9-11 y al SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia).
11:19 hs: Se transfiere el caso al Departamento de Protección de Personas.
11:53 hs: Se reitera el pedido al 9-11 para que informe de manera inmediata cualquier novedad o reporte vinculado a las características de la joven.
La jornada de búsqueda avanzó hacia la tarde basándose en la misma hipótesis inicial. Recién a las 17:50 del domingo, un oficial ayudante prestó declaración formal para dejar constancia de las actuaciones realizadas en torno a la ubicación y constatación del domicilio de aquel primer sospechoso.
"Allí se centraba la investigación", concluyeron los abogados, marcando el enorme contraste entre ese rastreo inicial a ciegas de un nombre de pila y el posterior vuelco de la causa que culminó con la detención de Claudio Gabriel Barrelier.
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