El papá de Agostina Vega se quebró en la conferencia de prensa: "Me la asesinó y la va a pagar"
Junto a su abogada, el padre de la adolescente asesinada brindó una conferencia de prensa desde Córdoba.
En una jornada cargada de profundo dolor e indignación, Gabriel Vega, el padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada, encabezó una conferencia de prensa en la provincia de Córdoba en donde apuntó contra el principal sospechoso del femicidio, Claudio Barrelier.
Acompañado por su abogada querellante, Fernanda Alaniz, el hombre rompió el silencio para exigir justicia y lanzar un durísimo descargo tanto contra el único detenido del caso como hacia el tratamiento mediático que viene recibiendo el brutal femicidio.
El encuentro con los periodistas se inició con un clima de extrema sensibilidad. Antes de comenzar a responder preguntas, Gabriel Vega se quebró emocionalmente y la conferencia debió interrumpirse durante unos minutos debido a que el llanto le impedía continuar hablando.
En ese arranque, el hombre realizó una sentida petición: "Sabemos todo lo que pasó con Agostina. Nadie hizo un minuto de silencio para ella. Por favor, un minuto de silencio por Agostina".
Una vez que pudo recuperar la voz, el padre de la menor no ocultó su bronca al referirse de manera directa a Barrelier, el único imputado y detenido que tiene la causa judicial. "Psicópata, enfermo, hijo de mil putas, no sé cómo describirlo... no tiene nombre", expresó con crudeza.
Asimismo, Vega apuntó contra las especulaciones en torno a las horas previas al crimen y la difusión de detalles que revictimizan a su hija, exigiendo un freno inmediato a las coberturas sensacionalistas. "No entiendo la morbosidad de algunos medios. Antes de decir que hay un hijo de mil putas que me la asesinó... pónganse un segundo en los zapatos de la madre, de su abuelo. Déjense de romper las pelotas en ese aspecto", reclamó visiblemente afectado.
En sintonía con este planteo, la abogada de la familia tomó la palabra para fijar una postura tajante frente a la opinión pública y el tratamiento del caso y enfatizó: "Dejemos de hablar de la intimidad de Agostina. No importan las decisiones que tomaba ni la vida que quería tener".
Promediando la conferencia de prensa, Gabriel Vega hizo un llamamiento generalizado para evitar que el asesinato de su hija quede impune y para que marque un precedente contra la violencia de género en el país. "No tiene que pasar nunca más. Tenemos que unirnos como sociedad y la tienen que pagar todos los involucrados", sentenció, dejando abierta la sospecha de que podrían existir más personas implicadas en el hecho.
A su vez, la representación legal de la familia Vega se refirió al avance de la causa penal y a las medidas dispuestas en los últimos días. En medio de un escenario de máxima tensión, la abogada buscó transmitir certidumbre sobre el rumbo que tomó el expediente y manifestó: "Apoyamos al fiscal porque creemos en la investigación".
"Yo se que esta persona no actuó sola. Y la voy a encontrar. Mi corazón me lo dice", indicó luego Vega, respecto a los posibles cómplices del femicida. "Está claro que hay algo más, hay algo grande detrás. Hay algo grave y todos nos tenemos que poner de acuerdo e investigar qué pasó", insistió.
En otro tramo de la conferencia, Gabriel recordó a su hija. "Era una nena especial. Renegábamos con ella, le decíamos que no confiara en la gente. Y a ella le entraba por un oído y le salía por el otro porque era una adolescente", contó.
EN VIVO: Habla el padre de Agostina Vega
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