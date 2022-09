La reflexión de la Embajadora de Paz en Argentina

valeria swoboda 2.jpeg

Cuando hablan de paz en nuestro país, siento que lo hacen desde un cómodo sillón observando el horror de lo sucedido. No se toma la verdadera conciencia de su significado. El no haber estado en el escenario de los hechos presenciando las huellas que deja la violencia no nos permite opinar.

Hoy se conmemora un nuevo día de la no violencia, del alto el fuego: el bélico y el verbal. Anoche desde las cero horas la Bandera de la Paz Mundial flameó desde un lugar de nuestra Argentina. Eran "diez locos" recordando el inicio de tan importante conmemoración. La escasa convocatoria deja a las claras lo que significa en nuestra cultura la paz: es más importante la llegada de la primavera que eliminar las guerras y la violencia en general.

valeria swoboda 1.jpeg

En ese recóndito lugar del mundo me encontré con Valeria Swoboda, Embajadora de Paz en Argentina, quien fue nombrada el 15 de Abril de 2019 en el Salón Manuel Belgrano del Senado de la Nación, distinción otorgada por la organización Mil Milenios de Paz.

Valeria logra la paz desde su sonrisa. En el encuentro con minutouno.com reflexiona sobre la presencia de "estos locos por la paz", frase que utilizó al referirse al pequeño grupo que la acompañaba.

"Realizar un acto conmemorando este día es tan difícil como lograr literalmente la paz. Llevo muchos años en este camino, comencé con la asistencia a mis pares en situación de calle y otras necesidades. Incluso desde antes de que Naciones Unidas reconozca este trabajo diario declarándome embajadora a través de una organización llamada Mil Milenios de Paz . En lo personal no teníamos nombre ni sede. Poco a poco y gracias al reconocimiento de la gente fuimos estructurándonos. Hoy somos conocidos como Sueños y Sonrisas, seguimos izando la bandera de la no violencia como lo estamos haciendo en este momento y como lo venimos haciendo hace más de una década casi en un insólito popular anonimato", dijo Swoboda mientras observaba flamear orgullosa la bandera.

Periodista: ¿Se puede lograr el objetivo de este día?

Valeria Swoboda: La paz es un estado de conciencia personal, quien está en conflicto consigo mismo está en conflicto con todos. Solo ve problemas, está permanente a la defensiva. Por eso creo que es fundamental el desarrollo personal de esas personas, desde su estado de conciencia o su estado interior. De esta manera lograran poner en práctica el ejercicio de la paz. Una de nuestras frases de cabecera es "Habrá paz en el mundo cuando halla paz en el corazón de cada uno de los habitantes".

P: ¿Crees que este día no es tomado con responsabilidad por los estados?

VS: No creo que sea ignorado o no respetado por los estados, lo que sucede es que no es muy difundido. Es necesario que la gente hable más del tema y no de las desesperanzas. A pesar de las diferencias que tenemos desde las propias miradas, una convivencia en paz es posible. Es sabido que lo que se alimenta crece, por ende si alimentamos la paz seguramente habrá abundancia de ella. Hay que ser promotores de paz rescatando los valores de respeto y gratitud. De compartir trabajando en equipo con acciones constructivas e integradoras.

P: ¿Cómo vez al país en este momento donde se vive una violencia extrema, tanto judicial como verbal, con amenazas y ataques?

VS: Justamente es todo lo contrario de lo que hablábamos recién. Estamos fragmentados, cuando te decía de que todo lo que se alimenta crece, en Argentina ocurre eso, con la diferencia de que en lugar de alimentar la paz se alimenta la violencia. De hecho tiene mas repercusión lo violento que la paz. Por eso nadie se entera de los trabajos que realizan las ONG. Tiene mayor difusión la muerte y la inseguridad que los logros de niños, por ejemplo, con talentos culturales o trabajos sociales.

P: Recién la gente pasaba, te miraba izando una bandera y no se detuvieron. ¿Por qué creés que sucede esto?

VS: Porque viven en el miedo. Además como te dije antes, el día de la paz no es tan popular como otros días. El desconocimiento sobre la fecha, la celebración y hasta el desconocimiento de la bandera de la paz hacen que te miren con desconfianza. Los chicos conocen más las banderas de los clubes de fútbol que nuestra insignia. Aunque el niño no sea simpatizante de ese club, solo con ver los colores sabe a que institución pertenece. Si les mostramos nuestra bandera ni se imaginan de que se trata.

Lograr la Paz es bajar las armas, es dejar atrás el odio, guardar las balas y las palabras hirientes y provocadoras. Requiere de la concientización de todos y cada uno de los habitantes de este mundo. Debemos crecer sin mirar a quien piensa distinto como un enemigo mortal. Es lograr un mundo donde todas las personas sean tratadas con igualdad e independientemente de su raza. Algunos entienden que esto se logra a la fuerza, desde la violencia, las guerras , las muertes.

La educación comienza en casa. Feliz Día de la Primavera, feliz Día del Estudiante, feliz Día de la Paz.