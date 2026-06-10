Se vendió el clásico shopping de Mar del Plata: conocé la cifra y quién lo compró

Eduardo Elsztain, presidente de IRSA Eduardo Elsztain, presidente de IRSA

Cabe señalar que, desde la firma, asumieron el compromiso de respetar el valor arquitectónico y la esencia histórica del complejo, el cual recibe cerca de 8 millones de personas al año. Además, el paseo registra una fuerte actividad comercial durante la temporada alta, alcanzando picos de hasta 900.000 concurrentes por mes.

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¿Desembarco y expansión de firmas extranjeras en Mar del Plata y el país?

La apuesta de IRSA coincide con una etapa de gran reactivación en el mercado de centros comerciales a nivel local, traccionada por el regreso y debut de marcas globales. Nombres como H&M, Mango, Decathlon, Miniso y Victoria’s Secret figuran entre las empresas que ya se instalaron o proyectan su apertura en los complejos del holding.

Durante una reciente rueda de prensa, el propio Elsztain destacó que las corporaciones del exterior perciben al mercado argentino como una plaza atractiva luego de un largo período sin novedades. “El primer síntoma es cuando una firma instalada como Zara te pide ampliar su espacio. Después aparecen los nuevos jugadores que están ingresando ahora; ya abrieron Decathlon, Victoria’s Secret y Miniso en el Dot”, detalló el ejecutivo.

En el sector de alta gama, Dolce & Gabbana prevé inaugurar su primera tienda oficial en Patio Bullrich antes de que termine el año, en tanto que Armani Exchange hará lo propio en Unicenter hacia la segunda mitad del año. La proyección para 2027 incluye la llegada de Emporio Armani, planeada también para el centro comercial de Retiro.

Por el lado del consumo masivo, las novedades continúan: Decathlon evalúa locales en Abasto y Alto Palermo, mientras que Mango debutará en el país durante el mes de septiembre en este último shopping, con negociaciones avanzadas con IRSA para concretar un segundo punto de venta.