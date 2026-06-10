Se vendió el clásico shopping de Mar del Plata: conocé la cifra y quién lo compró
El emblemático shopping Los Gallegos pasó a manos del grupo IRSA. Esto podría significar el desembarco de grandes marcas internacionales en La Feliz.
El holding IRSA, principal operador de centros comerciales del país —controlador de Dot Baires, Alto Palermo, Abasto y Paseo Alcorta—, concretó la adquisición del shopping Los Gallegos en Mar del Plata. Según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la operación se cerró en USD 13,5 millones.
Además, la firma prevé una inversión adicional de USD 20 millones destinada a potenciar y desarrollar el complejo.
De acuerdo con la notificación que la firma de Eduardo Elsztain remitió al organismo de control, la transacción se ejecutó a través de la adquisición de la totalidad de las acciones de las sociedades dueñas del inmueble. Al momento de la firma, el holding abonó USD 12,5 millones y reservó USD 1 millón en concepto de fondo de garantía.
Cabe señalar que, desde la firma, asumieron el compromiso de respetar el valor arquitectónico y la esencia histórica del complejo, el cual recibe cerca de 8 millones de personas al año. Además, el paseo registra una fuerte actividad comercial durante la temporada alta, alcanzando picos de hasta 900.000 concurrentes por mes.
¿Desembarco y expansión de firmas extranjeras en Mar del Plata y el país?
La apuesta de IRSA coincide con una etapa de gran reactivación en el mercado de centros comerciales a nivel local, traccionada por el regreso y debut de marcas globales. Nombres como H&M, Mango, Decathlon, Miniso y Victoria’s Secret figuran entre las empresas que ya se instalaron o proyectan su apertura en los complejos del holding.
Durante una reciente rueda de prensa, el propio Elsztain destacó que las corporaciones del exterior perciben al mercado argentino como una plaza atractiva luego de un largo período sin novedades. “El primer síntoma es cuando una firma instalada como Zara te pide ampliar su espacio. Después aparecen los nuevos jugadores que están ingresando ahora; ya abrieron Decathlon, Victoria’s Secret y Miniso en el Dot”, detalló el ejecutivo.
En el sector de alta gama, Dolce & Gabbana prevé inaugurar su primera tienda oficial en Patio Bullrich antes de que termine el año, en tanto que Armani Exchange hará lo propio en Unicenter hacia la segunda mitad del año. La proyección para 2027 incluye la llegada de Emporio Armani, planeada también para el centro comercial de Retiro.
Por el lado del consumo masivo, las novedades continúan: Decathlon evalúa locales en Abasto y Alto Palermo, mientras que Mango debutará en el país durante el mes de septiembre en este último shopping, con negociaciones avanzadas con IRSA para concretar un segundo punto de venta.
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