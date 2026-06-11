Hallaron muerta a adolescente de 15 años en La Plata e investigan una denuncia por abuso

La causa estaría vinculada a presuntos delitos contra la integridad sexual de menores de edad y, de acuerdo con la información conocida, la persona denunciada continúa en libertad mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°22, institución a la que asistía la joven. Frente a la situación, las autoridades escolares resolvieron suspender las actividades y decretar una jornada de duelo.

Además, difundieron un mensaje de acompañamiento destinado a la familia y a los compañeros de la estudiante, mientras la investigación continúa para determinar con precisión qué ocurrió.