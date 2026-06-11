Hallaron muerta a adolescente de 15 años en La Plata e investigan una denuncia por abuso
Los tribunales de La Plata avanzan con las pericias para conocer qué pasó con la adolescente. Entre los antecedentes figura una denuncia por abuso sexual en trámite.
La Justicia de La Plata intenta esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de una adolescente de 15 años, hallada sin vida en una vivienda de la localidad de Melchor Romero. Mientras avanzan las pericias ordenadas en la causa, los investigadores también tienen en cuenta antecedentes vinculados a una denuncia por abuso sexual realizada por la menor.
De acuerdo con la información difundida hasta el momento, fue la madre de la joven quien encontró el cuerpo dentro del domicilio familiar. Según trascendió, la mujer había notado en los últimos días un marcado deterioro emocional en su hija y decidió regresar a la casa luego de percibir señales de alarma durante una conversación telefónica.
Tras el descubrimiento, efectivos policiales y personal médico acudieron al lugar. Un profesional de la salud confirmó el fallecimiento y, posteriormente, la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 tomó intervención en el caso.
La fiscalía abrió una investigación para determinar las causales de muerte y dispuso diversas medidas de prueba. Entre ellas figuran la realización de la autopsia y la toma de testimonios que permitan reconstruir los hechos y conocer cómo fueron las horas previas al desenlace.
Una causa previa bajo análisis
Uno de los aspectos que forma parte de la investigación está relacionado con una denuncia por abuso sexual que la adolescente había realizado tiempo atrás. Según indicaron fuentes del caso, existía un expediente judicial en trámite fuera de la capital bonaerense.
La causa estaría vinculada a presuntos delitos contra la integridad sexual de menores de edad y, de acuerdo con la información conocida, la persona denunciada continúa en libertad mientras avanza el proceso judicial correspondiente.
La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°22, institución a la que asistía la joven. Frente a la situación, las autoridades escolares resolvieron suspender las actividades y decretar una jornada de duelo.
Además, difundieron un mensaje de acompañamiento destinado a la familia y a los compañeros de la estudiante, mientras la investigación continúa para determinar con precisión qué ocurrió.
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