Por qué es feriado este lunes 15 de junio: el cambio que da lugar a un nuevo fin de semana largo
Para los trabajadores, los feriados son motivantes y dan la posibilidad de un descanso extra. Enterate por qué este lunes la mayoría podrá dormir un poco más.
Sin duda, los feriados son un freno de mano necesario en la rutina para desconectar y recargar energías. La buena noticia es que el próximo está a la vuelta de la esquina: este lunes 15 de junio es feriado nacional porque se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.
La fecha original de esta efeméride es el 17 de junio, día en que se recuerda el fallecimiento del prócer salteño en 1821. Sin embargo, como la Ley de Feriados nacionales (N° 27.399) establece que los feriados trasladables que coinciden con los días martes o miércoles deben pasarse al lunes anterior, la jornada de descanso se adelantó para dar lugar a un fin de semana largo de tres días.
¿Quién fue Martín Miguel de Güemes y por qué la fecha de su muerte se convirtió en feriado nacional?
Martín Miguel de Güemes fue un militar y político clave en la Guerra de la Independencia de nuestro país. Fue el líder de la llamada "Guerra Gaucha", una estrategia de resistencia guerrillera con la que defendió la frontera norte argentina contra las invasiones realistas españolas que bajaban desde el Alto Perú.
Al mando de su famoso ejército de gauchos, conocidos como Los Infernales, Güemes logró frenar múltiples avances españoles.
Su resistencia en el norte fue una pieza fundamental para el plan estratégico del General José de San Martín, ya que le permitió proteger la retaguardia del país mientras organizaba el cruce de los Andes para liberar Chile y Perú.
La fecha de su muerte es el 17 de junio de 1821. Falleció a los 36 años en la Cañada de la Horqueta (en la actual provincia de Salta), luego de haber sido herido de bala unos días antes por las tropas realistas españolas que habían invadido la ciudad. Es el único general argentino que murió en combate durante la Guerra de la Independencia, y en su honor conmemoramos el feriado nacional de cada mes de junio.
El otro feriado que nos dará un nuevo descanso
El sábado 20 de junio también es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (Día de la Bandera). Al caer fin de semana y tratarse de un feriado inamovible, ese día no se traslada ni genera un descanso extra para quienes no trabajan los sábados.
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