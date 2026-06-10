Por qué es feriado este lunes 15 de junio: el cambio que da lugar a un nuevo fin de semana largo

La fecha de su muerte es el 17 de junio de 1821. Falleció a los 36 años en la Cañada de la Horqueta (en la actual provincia de Salta), luego de haber sido herido de bala unos días antes por las tropas realistas españolas que habían invadido la ciudad. Es el único general argentino que murió en combate durante la Guerra de la Independencia, y en su honor conmemoramos el feriado nacional de cada mes de junio.

El otro feriado que nos dará un nuevo descanso

El sábado 20 de junio también es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (Día de la Bandera). Al caer fin de semana y tratarse de un feriado inamovible, ese día no se traslada ni genera un descanso extra para quienes no trabajan los sábados.