Día de la Memoria: masiva vigilia por la identidad en Plaza de Mayo

Hasta cuándo se mantiene la vigilia por el Día de la Memoria

La vigilia se extenderá hasta los primeros minutos del martes 24 de marzo, cuando se realice el acto central de cierre de jornada para dar paso a las marchas oficiales que, se prevé, serán históricas en términos de asistencia en todo el país.

La masividad de esta noche de lunes anticipa una jornada de martes con un fuerte reclamo social por la continuidad de los juicios de lesa humanidad y el Nunca Más.