Día Mundial para la Prevención del suicidio: impulsan campaña y acciones

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el suicidio es definido como todo acto donde el un individuo se causa una lesión o un daño a sí mismo, con un grado variable de intención de morir, cualquiera sea el grado de letalidad o de conocimiento del verdadero móvil.

El "acto de quitarse la vida” representa un problema de salud pública grave y creciente: la OMS afirma que es la segunda causa principal de muerte a nivel mundial entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años de edad. (OPS/OMS, 2014). Se entiende al suicidio como un fenómeno multicausal en el que interactúan factores del orden individual, familiar, comunitario, social y político. Los comportamientos suicidas abarcan la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo y hasta la consumación del acto.

En un documento la SAP advierte sobre mitos en torno al suicidio:

1. “Quien dice o amenaza con que se va a matar no lo hace”. 2. “El que se suicida está atravesando una depresión”. 3. “Hablar de suicidio incrementa el riesgo”. 4. “El que intenta suicidarse es un cobarde o un valiente”. 5. “Los niños/as no se suicidan”. 6. “La tendencia al suicidio es hereditaria”. La Entidad destaca: El suicidio no es sólo un problema médico-sanitario, es un fenómeno transversal que trasciende al conjunto de la sociedad; su abordaje es interdisciplinario, requiere del aporte de todos los actores que participan de esa realidad. La red es el espacio fundamental de construcción de ese saber que permite prevenir y operar.

La Campaña: "Si sentís que algo pasa No lo dejes pasar" visibiliza y concientiza acerca de las distintas formas de violencia: entre pares, en el ámbito familiar, y el abuso sexual que constituyen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de intentos y/o actos suicidas. Se publicará en las redes sociales del MPT Facebook, X @mptutelar con los hashtag #hablemosdesaludmental #hablemosdesuicidio, y estará en la página web del MPT http://mptutelar.gob.ar/.

Embed - Si sentís que algo pasa, no lo dejes pasar

La pieza, está diseñada en placas cuyo contenido dice: " Un adolescente se suicida por día en Argentina". Los estudios demuestran que la exposición a violencia aumenta la probabilidad de suicidio" Bullyng, Ciberacoso, Violencia Familiar, Abuso Sexual. "Si sentís que algo pasa No lo dejes pasar”. Líneas de contacto.

En el mundo hay una muerte cada 40 segundos (más de 800 mil personas por año). La mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por la guerra y homicidios El 75% de los suicidios se produce en países con ingresos bajos y medios

ACCIONES DEL MPT para prevenir, abordar o detectar situaciones de violencia

• Programa de Convivencia Respetuosa Entre Pares: tiene la finalidad de promover la convivencia libre de violencia de niñas, niños y adolescentes mediante el desarrollo de estrategias vinculadas a la participación y a propuestas lúdicas en escuelas, clubes, hogares convivenciales, institutos de formación, culturales, deportivos y de recreación.

• Vínculos Saludables y Crianza Responsable este Programa cuenta con el apoyo de UNICEF, comenzó a implementarse en 2021 con el propósito de crear espacios participativos de reflexión y adquisición de recursos para la crianza a través del apoyo a padres, madres y cuidadores mayores de 18 años que se encuentren atravesando procesos judiciales y administrativos (con causas vinculadas con el hostigamiento, maltrato y/o lesiones que afecten a niñas, niños y adolescentes, o bien, asociadas con el incumplimiento de deberes de asistencia familiar).

• Crianza Digital (Campañas continuas del MPT para brindar orientación en el uso y manejo responsable de las redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes).

• Líneas de Ayuda. El wapp 15 7037 7037 y el 0800-12 27376 atienden todos los días de 8 a 20 hs.

• Oficinas de Atención Descentralizada. Con el objetivo de generar una justicia de cercanía el MPT cuenta con 21 oficinas de atención en distintos barrios de la ciudad con el objeto de promover, orientar en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes

• Capacitación en Derechos: El MPT cuenta con un equipo interdisciplinario que recorre escuelas, clubes e instituciones para promover derechos de niños, niñas y adolescentes.

• Consejo Consultivo y Participativo de Adolescentes: está integrado por chicas y chicos de entre 15 y 17 años de distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, donde se abordan temáticas de interés de los jóvenes como por ejemplo los distintos tipos de violencias como bullying, maltrato, abuso, violencia psicológica y de género, entre otras. Las chicas participan activamente en los temas que les interesan, y a futuro sus propuestas tendrán incidencia en políticas públicas.

• Sala de Entrevistas Especializada: es un espacio diseñado para la toma de declaración testimonial de niñas, niños y adolescentes, involucrados en procesos judiciales, tanto como víctimas o testigos. La SEE promueve el derecho a ser oído de niñas, niños y adolescentes, garantizar el derecho a un trato digno y preservar su intimidad y unificar la instancia donde se obtienen pruebas válidas y de calidad para evitar la revictimización.

• ÁREA de salud Mental: Desde el equipo especializado de Salud Mental y Derechos Humanos, se gestionan y promueven redes para aquellas personas que no tienen apoyos y así puedan fortalecer su autonomía y ejercer sus derechos de forma plena.

Recomendaciones para un tratamiento mediático adecuado:

• Evitar coberturas con conjeturas y análisis personales. Si consultar fuentes especializadas

• Difundir líneas de ayuda y asistencia

• Respetar la intimidad de la víctima

• Evitar imágenes y descripciones del hecho

• Evitar la estigmatización de la víctima conjeturando acerca de las razones de tal decisión.

• Deben tener un enfoque desde la salud pública. No desde la categoría "Policiales".

• No utilizar frases como "suicidio exitoso" "el suicidio es un acto heroico" "pandemia de suicidios" "epidemia de suicidios"

• Evitar imágenes prolongadas y repetitivas