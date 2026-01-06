Día de Reyes: una celebración que une fe, historia y tradiciones populares

dia de reyes

La identidad de los Reyes Magos tampoco fue siempre clara. Los Evangelios no indican cuántos eran, ni mencionan sus nombres o aspecto físico. La referencia a Melchor, Gaspar y Baltasar apareció recién en el siglo VI, en un mosaico de la iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, donde fueron representados vestidos al estilo persa. Desde entonces, esos nombres se consolidaron en la iconografía cristiana y en el imaginario colectivo.

Así, el Día de Reyes combina fe, historia y tradiciones que atraviesan generaciones, manteniendo vigente una celebración que va mucho más allá de los regalos y se conecta con uno de los relatos fundacionales del cristianismo.