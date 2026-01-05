Llega el Día de los Reyes Magos: ¿es feriado en la Argentina?
Luego de los feriados de Navidad y Año Nuevo, este martes 6 de enero llegan los Reyes Magos y como siempre hay dudas sobre si hay asueto y descanso obligatorio.
Este martes 6 de enero se celebra en la Argentina y en gran parte del mundo el Día de Reyes Magos, una festividad que combina la tradición religiosa con la ilusión de los más chicos.
La fecha conmemora la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar al pesebre de Belén para entregar ofrendas de oro, incienso y mirra, un relato que en los hogares locales se traduce en el ritual de dejar los zapatos, pasto y agua junto al arbolito de Navidad durante la noche previa.
A pesar de la fuerte relevancia cultural de esta jornada y del intenso movimiento comercial que genera, especialmente en jugueterías y confiterías, es importante recordar que no es feriado nacional en la Argentina.
¿Feriado el 6 de enero por el Día de Reyes Magos?
El calendario oficial del Ministerio del Interior no contempla el 6 de enero como un día de descanso obligatorio ni como un día no laborable. Por lo tanto, la actividad administrativa, bancaria y laboral se desarrollará con total normalidad en todo el territorio.
Esta falta de asueto suele generar confusión cada año, ya que muchas familias deben organizar sus rutinas de trabajo mientras los niños disfrutan de sus nuevos regalos. Al no ser feriado, tampoco rige el pago de jornada doble para quienes deban cumplir con sus tareas laborales, a diferencia de lo ocurrido recientemente durante el 1 de enero y el 25 de diciembre.
La celebración marca, para muchos, el cierre definitivo del ciclo de las fiestas de fin de año. Siguiendo la costumbre, tras el paso de los Reyes, las familias argentinas desarman el árbol de Navidad y el pesebre, dando inicio pleno a la temporada de vacaciones de verano y a la espera del próximo feriado nacional, que recién llegará a finales de febrero con las festividades de Carnaval.
El Calendario nacional de feriados de 2026 en la Argentina
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
- Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.
- Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.
- Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.
