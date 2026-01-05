Llega el Día de los Reyes Magos: ¿es feriado en la Argentina?

Esta falta de asueto suele generar confusión cada año, ya que muchas familias deben organizar sus rutinas de trabajo mientras los niños disfrutan de sus nuevos regalos. Al no ser feriado, tampoco rige el pago de jornada doble para quienes deban cumplir con sus tareas laborales, a diferencia de lo ocurrido recientemente durante el 1 de enero y el 25 de diciembre.

La celebración marca, para muchos, el cierre definitivo del ciclo de las fiestas de fin de año. Siguiendo la costumbre, tras el paso de los Reyes, las familias argentinas desarman el árbol de Navidad y el pesebre, dando inicio pleno a la temporada de vacaciones de verano y a la espera del próximo feriado nacional, que recién llegará a finales de febrero con las festividades de Carnaval.

El Calendario nacional de feriados de 2026 en la Argentina

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables

Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.

Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.

Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.