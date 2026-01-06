Durísimo: el show de paracaidismo en los festejos de Reyes en Pergamino que terminó mal
Un integrante del espectáculo aéreo se desvió para no caer sobre el público, impactó contra el suelo y sufrió una grave lesión durante el evento en el Parque Belgrano.
Lo que debía ser una tarde de celebración y asombro para las familias de Pergamino terminó con un fuerte susto y un operativo de emergencia. En el marco de los festejos por la llegada de los Reyes Magos, uno de los paracaidistas que formaba parte del tradicional show aéreo cayó violentamente al momento de aterrizar y sufrió una fractura de cadera, luego de maniobrar en el aire para evitar golpear al público.
El episodio ocurrió este lunes en el Parque Belgrano, un espacio verde emblemático de la ciudad bonaerense que cada 6 de enero se convierte en punto de encuentro para chicos y grandes. Como es habitual, el evento incluyó el descenso desde el cielo de tres paracaidistas caracterizados como Melchor, Gaspar y Baltasar, una atracción que año tras año convoca a cientos de personas que se acercan para vivir la experiencia de manera gratuita.
Según se informó tras el accidente, el paracaidista que representaba a Gaspar advirtió durante el descenso que su trayectoria lo llevaba directamente hacia una zona donde se encontraba concentrado el público. En una reacción instintiva y con el objetivo de evitar una tragedia mayor, decidió modificar el rumbo en los últimos metros. Esa maniobra le permitió esquivar a las personas, pero provocó que aterrizara de manera descontrolada y golpeara con fuerza contra el suelo.
El impacto fue inmediato y generó preocupación entre los presentes. Personal de seguridad y equipos médicos actuaron rápidamente, mientras se despejaba el área para permitir la asistencia. El SAME llegó al lugar pocos minutos después y trasladó al hombre a un centro de salud, donde se confirmó que había sufrido una fractura de cadera producto de la caída.
Si bien su estado no reviste riesgo de vida, la lesión es considerada grave y demandará un proceso de recuperación prolongado. La llegada de los Reyes Magos en paracaídas es una tradición profundamente arraigada en Pergamino. El espectáculo suele realizarse bajo estrictas medidas de seguridad y con planificación previa, pero este tipo de actividades siempre implican un margen de riesgo, especialmente cuando se desarrollan en espacios abiertos y con condiciones climáticas cambiantes.
Desde la organización del evento destacaron que la decisión del paracaidista fue clave para evitar consecuencias mucho más graves. La maniobra, aunque terminó en un accidente personal, impidió que la caída se produjera sobre los espectadores, muchos de ellos niños que aguardaban la llegada de los Reyes con expectativa. El incidente dejó un sabor amargo en una jornada pensada para la alegría.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario