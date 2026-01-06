Durísimo: el show de paracaidismo en los festejos de Reyes en Pergamino que terminó mal

Lo que debía ser una tarde de celebración y asombro para las familias de Pergamino terminó con un fuerte susto y un operativo de emergencia. En el marco de los festejos por la llegada de los Reyes Magos, uno de los paracaidistas que formaba parte del tradicional show aéreo cayó violentamente al momento de aterrizar y sufrió una fractura de cadera, luego de maniobrar en el aire para evitar golpear al público.