Día de San José: por qué se lo celebra el 19 de marzo

Asimismo, se asocia a esta efemérides el hecho de que José de Nazaret fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia que conformó junto a María y Jesús.

¿Quién fue José de Nazaret?

Hace más de 500 años, el Papa Sixto IV se encargó de oficializar e instituir el Día de San José en una fecha promovida desde 1371 por el Papa Gregorio IX.

El Evangelio de Mateo lo describe como un artesano de oficio que luego se dedicó a la carpintería, profesión que enseñaría a Jesús.

El esposo de la Virgen María era humilde y, aunque no hay indicios ni datos claros sobre la fecha de su muerte, se cree que falleció en brazos de Jesús y María, por lo cual es actualmente, también, el patrono de la buena muerte.

En 1621, a instancias de los emperadores Fernando III y Leopoldo I, el Rey Carlos II de España y el Papa Gregorio XV, el Día de San José se definió como una fiesta obligatoria.

A su vez, el 8 de diciembre de 1870, José de Nazaret fue proclamado como el patrono de la Iglesia universal por el Papa Pío IX y, además, patrono de la familia y del trabajo debido al empleo que ejerció de manera independiente.