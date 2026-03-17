Día de San Patricio: por qué se celebra el 17 de marzo
Irlanda celebra su Santo patrono este martes, pero alrededor del planeta otros fieles -y aún más los aficionados a la cerveza- estarán brindando en esta fecha.
Se escribe "sláinte" y se pronuncia algo parecido a "slon-cha". Significa "salud" en gaélico irlandés y el dato puede llegar a ser útil este martes, 17 de marzo, porque se celebra la festividad de San Patricio, patrono de Irlanda, y mientras en ese país es feriado nacional en el resto del mundo los descendientes de la diáspora también se juntarán a brindar.
Más allá de las celebraciones en pubs y bares, San Patricio es un feriado nacional en Irlanda porque la tradición marca que fue el santo que llevó el catolicismo a la isla Esmeralda en el siglo V (y que eliminó a las serpientes de su territorio, si es que alguna vez lo habitaron).
Según la historia, San Patricio nació en la isla de Gran Bretaña y era parte de una familia católica, pero cuando tenía 16 años fue secuestrado por invasores que lo llevaron a Irlanda como esclavo durante seis años.
A los 22, el joven Patricio tuvo una revelación que le permitió encontrar un barco que lo devolviera a su familia en Gran Bretaña, donde se convirtió en sacerdote. Una vez ordenado, el joven volvió al norte de Irlanda y se abocó a la tarea de convertir al cristianismo a tantos paganos como pudera.
Murió el 17 de marzo de 461, y de ahí que se lo celebre ese día.
En Irlanda la celebración se fijó como feriado bancario en 1903, cuando la isla entera aún estaba bajo dominio británico, y fue simbólica desde entonces para marcar una identidad separada del Reino Unido.
Técnicamente San Patricio es una celebración religiosa en la República de Irlanda y en el Ulster (Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido), pero en las comunidades irlandesas en otros países del mundo -incluida la de Argentina- se convirtió además en una fecha para hacer sociales, festejar y brindar por la identidad asociada a la isla Esmeralda.
Las celebraciones más famosas a nivel global están en los Estados Unidos, el país con la mayor cantidad de descendientes de inmigrantes irlandeses. Los desfiles por San Patricio en Boston o Nueva York se volvieron tan populares que -río verde mediante- que fue demasiado tentador no repetirlos en otras latitudes.
Así fue como el gobierno de la República de Irlanda introdujo algunas modificaciones a su celebración local: los pubs empezaron a abrir ese día, cosa que tradicionalmente no ocurría, y se empezaron a hacer eventos, desfiles y shows alusivos.
Por eso, festejar a San Patricio es un poco celebrar al patrono de Irlanda y a la diáspora irlandesa, ya sea yendo a misa o diciendo "sláinte" como Dios manda.
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