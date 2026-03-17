Día de San Patricio: por qué se celebra el 17 de marzo

san patricio

En Irlanda la celebración se fijó como feriado bancario en 1903, cuando la isla entera aún estaba bajo dominio británico, y fue simbólica desde entonces para marcar una identidad separada del Reino Unido.

Técnicamente San Patricio es una celebración religiosa en la República de Irlanda y en el Ulster (Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido), pero en las comunidades irlandesas en otros países del mundo -incluida la de Argentina- se convirtió además en una fecha para hacer sociales, festejar y brindar por la identidad asociada a la isla Esmeralda.

Las celebraciones más famosas a nivel global están en los Estados Unidos, el país con la mayor cantidad de descendientes de inmigrantes irlandeses. Los desfiles por San Patricio en Boston o Nueva York se volvieron tan populares que -río verde mediante- que fue demasiado tentador no repetirlos en otras latitudes.

san patricio biston

Así fue como el gobierno de la República de Irlanda introdujo algunas modificaciones a su celebración local: los pubs empezaron a abrir ese día, cosa que tradicionalmente no ocurría, y se empezaron a hacer eventos, desfiles y shows alusivos.

Por eso, festejar a San Patricio es un poco celebrar al patrono de Irlanda y a la diáspora irlandesa, ya sea yendo a misa o diciendo "sláinte" como Dios manda.