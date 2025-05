"Diego no se lo merecía": la palabra de Verónica Ojeda tras el escándalo con la jueza Makintach

El clima de la audiencia se volvió aún más pesado cuando, casi entre lágrimas y con la voz quebrada, Ojeda lanzó una frase que dejó claro el dolor que atraviesa no solo ella, sino quienes acompañan la causa desde hace años: “Todo lo que hemos vivido, hace cinco años estamos luchando, hace dos meses comenzó el juicio y ahora este escándalo... me parece que Diego no se lo merecía y toda la gente que está trabajando en la causa tampoco”.

veronica ojeda sobre juicio diego.mp4

Además, reafirmó el reclamo que su abogado presentó formalmente para apartar a Makintach del expediente y no se guardó nada: “Me parece que, como mamá de Dieguito Fernando, hay que cambiar a todos los jueces y hacer todo de nuevo. Nuevos jueces para que sea todo claro y justo”.

La palabra de Verónica Ojeda representa la voz de un sector que exige transparencia y seriedad en un proceso que, hasta ahora, se veía empañado por esta inesperada controversia. El futuro del juicio quedó en suspenso y la atención de todos está puesta en cómo continuará esta causa que mantiene a todo el país expectante.