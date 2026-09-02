Dieron detalles de la visita del papa León XIV a Córdoba: todo lo que hay que saber

El funcionario provincial dijo que la actividad central será una misa en el predio de Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en la capital cordobesa, y agregó que “de ahí nos trasladamos al Arzobispado, que es donde posteriormente el Papa va a almorzar y luego va a terminar con una actividad en la Catedral”, desde donde se dirigirá nuevamente al aeropuerto, partiendo a las 18 rumbo a Buenos Aires.

Por otro lado, Quinteros adelantó que el gobernador Martín Llaryora analiza disponer un asueto administrativo extraordinario en caso de que el Gobierno Nacional no tome una medida similar para la jornada del martes 10 de noviembre.

Indicó también que habrá importantes restricciones para la circulación vehicular: “Circunvalación va a estar cortada, Colón va a estar cortada y el Centro va a estar desde 24 horas antes absolutamente blindado”, anticipó el ministro.