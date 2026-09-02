Dieron detalles de la visita del papa León XIV a Córdoba: todo lo que hay que saber
Una comitiva integrada por el Gobierno y las autoridades eclesiásticas recorrió distintos puntos de la capital mediterránea y el ministro de Seguridad de la provincia confirmó cómo será el recorrido del pontífice.
Una comitiva integrada por representantes de la Secretaría General de la Presidencia, de la delegación del Vaticano, de la Nunciatura Apostólica, de la Conferencia Episcopal Argentina, del Ministerio de Seguridad y de la Cancillería visitó este martes diferentes puntos de la ciudad de Córdoba para ajustar detalles de la llegada del papa León XIV.
Como se sabe, la capital de la provincia mediterránea, donde se esperan eventos multitudinarios, será uno de los tres sitios que el sumo pontífice visitará durante su permanencia en la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre próximos, junto con la Ciudad de Buenos Aires y la localidad bonaerense de Luján.
Entre los sitios visitados por la comitiva estuvieron las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), el Arzobispado de Córdoba y la Catedral de Córdoba “Nuestra Señora de la Asunción”, donde se relevaron aspectos vinculados con la logística y la organización de las distintas actividades que encabezará el Papa.
La jornada de trabajo también incluyó un recorrido por las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba con el objetivo de avanzar en la evaluación de los aspectos operativos y de infraestructura necesarios para la llegada y traslado del Sumo Pontífice y de su comitiva.
Detalles de la presencia del papa León XIV en Córdoba
Tras la recorrida, el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, dio detalles del operativo que se prepara para recibir al Papa, esperándose que convoque a más de un millón y medio de personas.
El funcionario provincial dijo que la actividad central será una misa en el predio de Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en la capital cordobesa, y agregó que “de ahí nos trasladamos al Arzobispado, que es donde posteriormente el Papa va a almorzar y luego va a terminar con una actividad en la Catedral”, desde donde se dirigirá nuevamente al aeropuerto, partiendo a las 18 rumbo a Buenos Aires.
Por otro lado, Quinteros adelantó que el gobernador Martín Llaryora analiza disponer un asueto administrativo extraordinario en caso de que el Gobierno Nacional no tome una medida similar para la jornada del martes 10 de noviembre.
Indicó también que habrá importantes restricciones para la circulación vehicular: “Circunvalación va a estar cortada, Colón va a estar cortada y el Centro va a estar desde 24 horas antes absolutamente blindado”, anticipó el ministro.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario