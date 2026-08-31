Avanza la organización por la visita del papa León XIV y Karina Milei recibió a la cúpula episcopal

De esta manera, equipos técnicos de la Secretaría General de la Presidencia, la Nunciatura Apostólica, la Cancillería y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) llevaron a cabo este lunes una nueva reunión de coordinación en el Palacio San Martín con el objetivo de pulir la hoja de ruta y los aspectos operativos de la estadía del Santo Padre, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.