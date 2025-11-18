Buscan a un argentino desaparecido en Asia: las alertas y el misterio de su último mail

La joven, que actualmente reside en Brasil, contó que la familia siempre mantuvo un vínculo fluido con Sergio, incluso a la distancia, por lo que la falta total de señales desde fines de 2022 los preocupó. Su primera reacción entonces fue contactar a grupos de argentinos en Tailandia, Vietnam, Camboya y Laos. Y ahí aparecieron las primeras inconsistencias.

“La primera alerta fue que en ese supuesto lugar donde él dice que estaba, no existen monasterios budistas”, expuso la joven y sumó: "La segunda fue que en los monasterios en Asia no aceptan extranjeros como intérpretes para que trabajen ahí”.

sergio vaca

Según contó su hija, cuando realizó el viaje a Laos, Sergio ya no usaba WhatsApp ni redes sociales, motivo por el cual solo enviaba mails. “Tienen una IP, pero es lo más difícil de rastrear. Entonces, también, eso fue otra cosa extraña, porque se comunicaba por mail”, remarcó Eliana.

Señaló al respecto que en esos mensajes su padre le relataba cosas muy específicas y cuestiones personales lo que, según su hija, confirmaba que era él quien escribía. Sin embargo, a poco de perder contacto, esa dirección de correo electrónico dejó de existir: “Intentamos comunicarnos a ese mail y ya no existía, nos daba error. Yo después le seguí mandando mensajes y no le llegaban”, contó.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron al mencionado medio que en España tampoco hay registros de movimiento migratorio ni datos que aporten claridad sobre el paradero de Sergio Vaca.

“No sé si está vivo, no sé si está en otra situación. Hasta en un momento pensaba que lo habían secuestrado y todo esto es todo muy extraño. Él trabajaba con los chinos en España, por eso es que cuando dijo me voy a Asia como que me pareció algo normal. También existen las estafas digitales que secuestran a la gente así, pero yo no sé si es realmente. Es todo suposición”, completó Eliana, expresó, sin descartar ninguna hipótesis.