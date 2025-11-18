Santa Fe: un hombre quiso evadir un control pero lo persiguieron y terminó detenido

persecución en Santa Fe

Tras el choque el muchacho fue trasladado al Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez, donde lo trataron por un traumatismo en la pierna izquierda. Aparte del golpe estaría en buen estado.

Pero apenas fue posible Alejandro Ezequiel quedó en custodia policial mientras el caso empezó a ser investigado por personal de la Comisaría 29, y por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, que fue desde donde partió la orden para su detención.