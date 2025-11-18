Santa Fe: un hombre quiso evadir un control pero lo persiguieron y terminó detenido
Un hombre quedó detenido en Villa Gobernador Gálvez tras protagonizar una persecusión digna de una película de acción. No se sabe por qué no quiso parar.
Un joven de 20 años quedó detenido el domingo pasado en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, donde efectivos policiales tuvieron que perseguirlo y arrinconarlo con dos patrulleros para parar su marcha por evadir un control de identificación.
El muchacho fue identificado como Alejandro Ezequiel N., quien sufrió una lesión en la pierna al ser embestido por un patrullero de la Policía de Santa Fe. En un video capturado por las cámaras de seguridad del Municipio se nota el momento del impacto, cuando el auto se tira sobre su moto.
Todavía no está del todo claro por qué Alejandro Ezequiel decidió evadir el control policial donde se le pedirían los documentos propio y de su moto, una Skua 150 cc roja y negra, pero el muchacho fue interceptado en la esquina de la avenida San Martín y Kennedy tras ignorar varios llamados de atención.
La secuencia se desarrolló cerca de las 17 del domingo pasado, cuando el muchacho de 20 años eludió el control de tránsito en la calle 17 de Octubre y Roque Sáenz Peña.
Al verlo seguir su ruta raudamente, los efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) dieron aviso por radio a la Central 911 y les mandaron refuerzos del Comando Radioeléctrico, como se ve en el video reproducido este martes por el sitio Infobae.
Tras el choque el muchacho fue trasladado al Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez, donde lo trataron por un traumatismo en la pierna izquierda. Aparte del golpe estaría en buen estado.
Pero apenas fue posible Alejandro Ezequiel quedó en custodia policial mientras el caso empezó a ser investigado por personal de la Comisaría 29, y por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, que fue desde donde partió la orden para su detención.
