Quiso alquilar un departamento y se lo negaron por su discapacidad: "No veo"

Eliana ya tenían todo resulto como para firmar el nuevo contrato, pero el propietario se negó a alquilarles. “‘¿Sabes por qué?’ Porque no veo. Así como lo escuchas. Por ciega no me quiso alquilar”, manifestó

"Hoy en la era de la inclusión, hay semejante acto discriminatorio hacia una persona con discapacidad”, dijo. Pero, esta situación no es la primera vez que le toca. “Otros, sin llegar a esta instancia de la firma del contrato, también se negaron a alquilarme por el hecho de que no veía”, contó Manzo.

Sin saber cómo resolver lo que le toca vivir, la actriz dijo a sus seguidores: “‘¿qué se hace en esta situación? Por favor pido ayuda. Ayuda en relación a un gesto humano que me diga por qué hoy suceden estas cosas de discriminar a una persona que no ve en cuanto a un acceso de vivienda”, finalizó su video en Instagram.

El video se viralizó y según informó la asociación de Inquilinos Agrupados, Eliana y su familia ya consiguieron otro departamento y en las próximas horas firmarán el contrato.