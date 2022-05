Le pidió el divorcio a su marido luego de ver una foto de las vacaciones familiares en Disney

Natalie dijo en sus redes sociales y explicó cuál fue la situación que la llevó a evidenciar la infidelidad de la empleada con su marido y padre de sus hijos.

“Fuimos a Disneyland en Orlando y llevamos a la niñera con nosotros para ayudar con los niños, no con el esposo. Estaba revisando fotos antiguas y me encontré más de una donde estaban demasiado cerca”, contó.

Tras el divorcio confirmó su teoría cuando la niñera se mudó con su ex pareja a donde vivian. Además, luego de todo esto ella no pudo volver a ver a sus hijos.

“Cuando yo me fui de la casa en la que vivía con mi ex, ella se mudó al instante y yo ni siquiera pude recuperar muchas de mis cosas porque no me permite ir a buscar a mis hijos. Ella me traicionó, ¿cómo puede ser que se comporte tan mal conmigo?”, afirmó.

La mujer además confirmó que tuvieron un hijo juntos por lo que reflexionó: “¿Quién soy yo para evitar que estén juntos?”.