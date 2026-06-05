Adiós al Indio Solari: convocan a una misa ricotera en Plaza de Mayo para despedirlo

Se espera que una inmensa multitud acuda con sus banderas, remeras e instrumentos para entonar los históricos himnos de "Los Redondos" y recordar su inigualable poesía. De esta forma, el público buscará brindarle un último y cálido adiós al ídolo máximo del rock nacional, transformando el profundo dolor en una verdadera celebración de su eterno legado cultural.