Murió Indio Solari: la sentida despedida de Aníbal Fernández

Fernández y el Indio Solari eran muy amigos, el ex jefe de Gabinete asistía a todos sus espectáculos y mantenían reuniones con frecuencia. Además, el actual presidente de la Federación Argentina de Hockey reposteó otro mensaje hacia el Indio: “Luto para el rock nacional, el Indio quedará en la historia como un músico que reunía multitudes que disfrutaban de su canto”.

La muerte del Indio Solari

El Indio Solari murió este viernes luego de luchar durante años con el Mal de Parkinson. Se trata de un trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo que afecta el sistema nervioso central. A nivel mundial, es la segunda condición neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. El núcleo de este padecimiento se encuentra en la pérdida de neuronas en la sustancia negra, una zona del cerebro encargada de producir dopamina. Al disminuir este neurotransmisor, los mensajes que regulan el movimiento corporal no se transmiten de manera correcta. Aunque popularmente se asocia esta enfermedad únicamente con la vejez, los especialistas advierten que, si bien la mayoría de los diagnósticos ocurren a partir de los 60 años, existe un porcentaje de casos de inicio temprano que afecta a personas menores de 50 años.