Murió Indio Solari: la sentida despedida de Aníbal Fernández
El ex Jefe de Gabinete despidió a su amigo en las redes sociales junto a una foto que se tomaron hace apenas unas pocas semanas.
Tras conocerse la muerte del Indio Solari este viernes las redes sociales se poblaron de sentidos mensajes de despedida. Entre ellos estuvo el del ex Jefe de Gabinete de ministros de la Nación durante la gestión de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, amigo muy cercano del ex líder de Los redonditos de ricota.
“Que horror querido amigo. De aquella charla con ganas, en tu casa este 31 de marzo”, comenzó Fernández en su cuenta en X. Y siguió: "Tu compromiso con la vida y ese rato tan largo charlando de nada y de todo, el recuerdo de formar parte de las cápsulas para entrar a los recitales, cuando en Mendoza me dedicaste Etiqueta Negra y ahora, tus dos abrazos cuando aprontándome para irme de tu casa, me acompañaste hasta la puerta".
"Por primera vez me dijiste de sacarnos una foto. Te quiero mucho amigo”, cerró Aníbal junto a una foto en la que se los ve a los dos.
Fernández y el Indio Solari eran muy amigos, el ex jefe de Gabinete asistía a todos sus espectáculos y mantenían reuniones con frecuencia. Además, el actual presidente de la Federación Argentina de Hockey reposteó otro mensaje hacia el Indio: “Luto para el rock nacional, el Indio quedará en la historia como un músico que reunía multitudes que disfrutaban de su canto”.
La muerte del Indio Solari
El Indio Solari murió este viernes luego de luchar durante años con el Mal de Parkinson. Se trata de un trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo que afecta el sistema nervioso central. A nivel mundial, es la segunda condición neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. El núcleo de este padecimiento se encuentra en la pérdida de neuronas en la sustancia negra, una zona del cerebro encargada de producir dopamina. Al disminuir este neurotransmisor, los mensajes que regulan el movimiento corporal no se transmiten de manera correcta. Aunque popularmente se asocia esta enfermedad únicamente con la vejez, los especialistas advierten que, si bien la mayoría de los diagnósticos ocurren a partir de los 60 años, existe un porcentaje de casos de inicio temprano que afecta a personas menores de 50 años.
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