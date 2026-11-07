Clima hoy en la Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el tiempo este sábado 7 de noviembre

De acuerdo al reporte del SMN, durante las primeras horas de la mañana se prevén lluvias leves (con un acumulado estimado en 1 mm), acompañadas por una humedad del 84% y vientos moderados del sur soplando a 26 km/h. Sin embargo, para la media mañana las precipitaciones quedarán descartadas, la humedad descenderá al 72% y se mantendrá la intensidad de las ráfagas.