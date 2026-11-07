Clima hoy en la Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el tiempo este sábado 7 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado con clima fresco y probabilidad de lluvias leves durante las primeras horas en la Ciudad de Buenos Aires.
Para este sábado 7 de noviembre, el pronóstico del clima en la Capital Federal anticipa una jornada parcialmente nublada y fresca. Según los datos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los porteños experimentarán una temperatura mínima de 12°C y una máxima que apenas alcanzará los 18°C.
El pronóstico del tiempo detallado para la Ciudad de Buenos Aires
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De acuerdo al reporte del SMN, durante las primeras horas de la mañana se prevén lluvias leves (con un acumulado estimado en 1 mm), acompañadas por una humedad del 84% y vientos moderados del sur soplando a 26 km/h. Sin embargo, para la media mañana las precipitaciones quedarán descartadas, la humedad descenderá al 72% y se mantendrá la intensidad de las ráfagas.
Para la tarde de este sábado, las condiciones se estabilizarán definitivamente. No se anticipan nuevas lluvias y se esperan vientos moderados de 21 km/h que continuarán ingresando desde el sur, manteniendo un ambiente de marcado descenso térmico.
Finalmente, hacia la noche, el cielo seguirá mayormente estable y sin precipitaciones previstas. La jornada se despedirá con vientos leves de 17 km/h que rotarán hacia el sureste, afianzando las bajas temperaturas en el cierre del día.
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