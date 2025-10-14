Doble femicidio en Córdoba: la madre de Pablo Laurta ofreció cuidar a su nieto

Pese a que aclaró que nada puede justificar los crímenes, la mujer mencionó lo que, según ella, podría haber sido el detonante: “Todo empezó cuando no le dieron la tenencia de P. en Uruguay. Desde entonces, estaba fuera de sí”. Conmovida, finalizó pidiendo respeto por el niño, quien quedó en medio del horror: “Solo quiero que mi nieto esté bien. Lo único que puedo hacer es ofrecerme para cuidarlo, no por obligación, sino por amor”.

audio luna giardina

Violencia de género: las denuncias contra el sospechoso

Luna Giardina ya había denunciado a Laurta por haber intentado ahorcarla en Uruguay, donde convivían junto a su hijo, según reconstruyeron medios locales. En ese momento, la Justicia uruguaya le impuso al sospechoso una restricción de acercamiento a la víctima. Sin embargo, Laurta habría logrado encontrarla y había retomado el contacto, según testimonios de allegados.

“Ella vivía con miedo, pero pensaba que acá iba a estar más segura”, contó una amiga cercana a Luna, de 28 años. Fue así como en 2021 la mujer, que estudiaba Agronomía en la Universidad de la República, decidió escapar junto a su pequeño hijo a Córdoba. Una vez en la provincia argentina, Giardina había recibido un botón antipánico, el cual no llegó a activar al momento del ataque.