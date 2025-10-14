Doble femicidio en Córdoba: la madre de Pablo Laurta ofreció cuidar a su nieto
Estrella, mamá del acusado, aseguró que se puso a disposición de la Justicia para hacerse cargo del menor y aclaró que no busca ningún beneficio personal.
Estrella, la madre de Pablo Laurta, el hombre detenido por el doble femicidio de Córdoba y acusado además del secuestro de su hijo y del posible homicidio de un remisero en Entre Ríos, habló por primera vez tras la detención de su hijo y confirmó que ofreció su ayuda a la Justicia para cuidar a su nieto si no se designa un tutor legal.
En una entrevista radial, la mujer expresó su profundo dolor y aseguró que, pese a su amor de madre, no volverá a tener contacto con él. “Mucha gente dijo cosas horribles en redes, como que yo quería quedarme con el niño, y eso es mentira. Solo me puse a disposición de la Justicia si no hay tutor para mi nieto”, explicó Estrella en diálogo con Antonio Fernández Llorente por radio Splendid AM990.
Con la voz entrecortada, relató que mantenía comunicación con el menor hasta que su hijo la alejó: “Pablo le llenó la cabeza a Luna (Giardina) diciéndole que yo se lo quería sacar”. La mujer también recordó un mensaje que le envió a Luna antes del trágico desenlace: “Le escribí para decirle que jamás haría algo así, que nunca intentaría quitarle su hijo”. Ese documento, dijo, ahora intenta recuperar para entregarlo como prueba de su buena fe.
Estrella relató además que su vínculo con Pablo ya estaba deteriorado desde hace tiempo. “Un día me dijo que su familia era Luna, Mariel (Zamudio) y P., y que yo ya no lo era. Fue muy doloroso escucharlo”, confesó. Consultada sobre si alguna vez sospechó del trágico final, fue tajante: “Nunca me imaginé algo así. No pienso hablar con Pablo nunca más. No hay palabras para esto”.
Pese a que aclaró que nada puede justificar los crímenes, la mujer mencionó lo que, según ella, podría haber sido el detonante: “Todo empezó cuando no le dieron la tenencia de P. en Uruguay. Desde entonces, estaba fuera de sí”. Conmovida, finalizó pidiendo respeto por el niño, quien quedó en medio del horror: “Solo quiero que mi nieto esté bien. Lo único que puedo hacer es ofrecerme para cuidarlo, no por obligación, sino por amor”.
Violencia de género: las denuncias contra el sospechoso
Luna Giardina ya había denunciado a Laurta por haber intentado ahorcarla en Uruguay, donde convivían junto a su hijo, según reconstruyeron medios locales. En ese momento, la Justicia uruguaya le impuso al sospechoso una restricción de acercamiento a la víctima. Sin embargo, Laurta habría logrado encontrarla y había retomado el contacto, según testimonios de allegados.
“Ella vivía con miedo, pero pensaba que acá iba a estar más segura”, contó una amiga cercana a Luna, de 28 años. Fue así como en 2021 la mujer, que estudiaba Agronomía en la Universidad de la República, decidió escapar junto a su pequeño hijo a Córdoba. Una vez en la provincia argentina, Giardina había recibido un botón antipánico, el cual no llegó a activar al momento del ataque.
