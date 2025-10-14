Video: el momento exacto en el que un auto atropella a siete personas en Córdoba

cordoba hombre atropello 7 personas

Uno de los heridos fue trasladado al Hospital de Urgencias de Córdoba bajo código rojo, mientras que otras dos personas fueron llevadas al mismo centro con un código amarillo. En tanto, el cuarto de los heridos que requirió traslado fue llevado a una institución privada.

Dos pasajeras que viajaban en el vehículo, una adolescente y su abuela, resultaron ilesas. Ambas contaron que habían pedido un viaje por una aplicación y que el chofer comenzó a acelerar sin control instantes antes del impacto. De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo tenía la ITV vencida.

El conductor, un hombre de 36 años, fue demorado por la Policía y trasladado a la Comisaría 1ª. Según informaron fuentes judiciales, quedó a disposición de la fiscalía de Distrito 1, Turno 6, que aún no definió su imputación ni si permanecerá detenido, según informó La Voz.