Video: el momento exacto en el que un auto atropella a siete personas en Córdoba
El conductor se subió a la vereda a toda velocidad, chocó una moto y embistió a los peatones que pasaban por el lugar.
Un brutal accidente tuvo lugar en pleno centro de la ciudad de Córdoba, donde un conductor perdió el control de su auto, se subió a la vereda a gran velocidad, chocó una moto y atropelló a varias personas. Hubo siete heridos, varios de los cuales tuvieron que ser trasladados a un hospital y permanecen en estado reservado.
El hecho tuvo lugar el lunes por la tarde, alrededor de las 16, en la intersección de Avenida General Paz y 9 de julio, y quedó registrado en varios videos y fotos tomadas por los testigos, que no salían del shock ante el dramático siniestro vial.
Por las imágenes que se conocieron, se supo que el conductor perdió el control de su vehículo, un Ford Fiesta blanco, y terminó embistiendo a varias personas que circulaban por la vereda.
Por el hecho, siete personas resultaron heridas. Cuatro de ellas - tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad - tuvieron que ser trasladados a un centro de salud, mientras que otros tres recibieron la atención en el lugar.
Uno de los heridos fue trasladado al Hospital de Urgencias de Córdoba bajo código rojo, mientras que otras dos personas fueron llevadas al mismo centro con un código amarillo. En tanto, el cuarto de los heridos que requirió traslado fue llevado a una institución privada.
Dos pasajeras que viajaban en el vehículo, una adolescente y su abuela, resultaron ilesas. Ambas contaron que habían pedido un viaje por una aplicación y que el chofer comenzó a acelerar sin control instantes antes del impacto. De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo tenía la ITV vencida.
El conductor, un hombre de 36 años, fue demorado por la Policía y trasladado a la Comisaría 1ª. Según informaron fuentes judiciales, quedó a disposición de la fiscalía de Distrito 1, Turno 6, que aún no definió su imputación ni si permanecerá detenido, según informó La Voz.
