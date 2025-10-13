La madre del doble femicida de Córdoba: "No puedo creer que di a luz a un asesino"

Además, reveló que se comunicaba por videollamada con su exnuera y Mariel Zamudio, madre de Luna, sin que su hijo lo supiera.

Doble femicidio en Córdoba: La militancia antifeminista de Pablo Laurta

Al ser consultada sobre la agrupación "Varones Unidos", vinculada a ideas antifeministas y donde su hijo aparece como referente, Estrella manifestó: "No profeso esas creencias que tenía él. Empecé a leer y era una atrocidad lo que leí. Nunca hablamos de eso en mi casa ni estuvimos con personas con esas ideas".

"Como mujer, me sentí disgustada. Si bien uno a veces no admite el ‘muerte al macho’, esto es otro nivel, son polos opuestos", dijo.

Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo en Entre Ríos que podría ser del remisero desaparecido

La Justicia de Entre Ríos investiga por estas horas si el cuerpo encontrado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une Concordia con General Campos, corresponde al remisero Martín Sebastián Palacios, que desapareció después de trasladar con su auto a Pablo Laurta, hoy detenido por el doble femicidio de su expareja y exsuegra en Córdoba.

Días antes de ejecutar a ambas mujeres Laurta contrató al remisero Martín Sebastián Palacios, con quien realizó este trayecto: Ruta Provincial N°22, autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N°18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.

El trayecto fue comprobado por las cámaras de seguridad de la vía pública. Las autoridades de Entre Ríos informaron que este domingo se hicieron varios rastrillajes en ese recorrido, hasta dar con el cuerpo del remisero.

Los investigadores suponen que Laurta se deshizo de Palacios en algún punto del camino y que era él quien manejaba su Toyota Corolla, del cual luego se desligó.

Laurta quedó detenido el domingo pasado cuando ya estaba alojado en un hotel de Concordia mientras gestionaba un servicio de taxi para escapar a su país de origen, Uruguay. Está acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra.

El objetivo del hombre era escapar a Uruguay con su hijo de 5 años, fruto de su relación con Giardina.

El martes 7 de octubre, minutos antes de las 20, Laurta se reunió con Palacios frente a la Terminal de Ómnibus de Concordia, provincia de Entre Ríos.

La cámara de seguridad de un local cercano registró cuando Laurta se acercó al auto de Palacio, que estaba estacionado en la puerta del comercio ya con el baúl abierto.

Según había informado Palacios a su hermana, esa noche debía realizar un "traslado ejecutivo" con destino a Córdoba, viaje por el cual evalúan que le iban a pagar 1.500.000 pesos.

Sin embargo, luego de la medianoche, el celular del remisero se apagó en la provincia de Santa Fe y se perdió todo tipo de rastro con el chofer.

Dos días después de su desaparición, su auto, un Toyota Corolla blanco con techo negro, apareció totalmente calcinado en un camino rural cerca de Villa Retiro, en la periferia de la capital cordobesa.

En las últimas horas, se confirmó que la billetera del remisero desaparecido fue hallada en la habitación de hotel que había alquilado Laurta en Gualeguaychú.