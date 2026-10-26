Quién es el presunto femicida serial detenido por los asesinatos en Córdoba y Retiro

"Estamos convencidos de que estamos ante un homicida serial que había comenzado ahora y no sabíamos dónde iba a terminar", afirmó el ministro.

Los investigadores sostienen que Tabella había contactado a las dos mujeres a través de páginas en las que se concretan citas. Sin embargo, Quinteros aclaró que todavía no hay elementos suficientes para establecer el móvil de los crímenes.

"La verdad que es muy prematuro tirar hipótesis sobre el móvil del crimen", señaló el ministro, pero remarcó que "la mecánica de las dos formas en las que contacta a sus víctimas es igual".

Según determinaron los investigadores, luego del asesinato en Cofico, el sospechoso se trasladó a Buenos Aires en un micro de larga distancia y utilizando su propio documento, lo que permitió ubicarlo en territorio porteño. Además, continuó usando su celular, un elemento que resultó relevante para reconstruir sus movimientos.

Cómo lo detuvieron

La investigación comenzó en Córdoba el martes, cuando se encontraron elementos con manchas de sangre y una valija con el nombre de Daniela Villalba en la zona céntrica de la ciudad. Al día siguiente, una mujer llamó al 911 denunciando que no lograba comunicarse con su amiga desde el lunes.

La valija y la alfombra que habría abandonado el sospechoso del femicidio de Daniela Villalba en Córdoba. (Foto: gentileza El Doce).

Cuando los policías ingresaron al departamento de Boulevard Las Heras, en el barrio Cofico, encontraron muerta a Villalba sin vida, tendida sobre la cama, desangrada por una herida compatible con arma blanca en el cuello y tapada con una sábana.

A partir de ese hallazgo, efectivos de la Dirección General de Investigación Criminal y la División Homicidios de la Policía de Córdoba analizaron las cámaras de seguridad y datos de las antenas de telefonía celular para identificar al sospechoso. El sábado lograron establecer la identidad del presunto femicida y el fiscal Pablo Camacho solicitó su captura.

Daniela Villalba fue encontrada asesinada en su departamento de Córdoba capital.

El domingo, el hallazgo del cuerpo de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, en un departamento de la calle Libertad al 1200, en Retiro, encendió las alarmas: la mujer también fue encontrada tendida boca arriba y cubierta con una sábana.

A partir de esas características, las autoridades policiales de Córdoba advirtieron a sus pares porteños sobre las similitudes entre ambos casos, por lo que comenzaron a intercambiar información y a seguir la pista de Tavella, quien presuntamente permanecía en la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, alrededor de las 23, la policía detuvo al sospechoso en un hotel ubicado en Perón 1555, en la Ciudad de Buenos Aires. Según se informó, Tabella se resistió a su detención durante el procedimiento.

El departamento donde ocurrió el homicidio de Tatiana

"Estamos convencidos que estamos en presencia de quien mató a Daniela y seguramente de quien mató a Tatiana", afirmó el ministro, aunque aclaró que todavía quedaban pericias pendientes para determinar la responsabilidad del sospechoso en el segundo caso.

La causa porteña quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 53, encabezada por Matías Felipe Di Lello, y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22, a cargo de Alejandra Rodríguez. Se esperaba que el detenido preste declaración indagatoria en las próximas horas.

Las coincidencias entre el femicidio de Córdoba y el de Retiro

Daniela Villalba, asesinada en Córdoba, y Tatiana Micaela Fernández, asesinada en Retiro

La forma en que encontraron a las mujeres se convirtió en uno de los puntos centrales para vincular los casos.

En el caso de Córdoba, Daniela Villalba presentaba una herida en la zona de la garganta compatible con un ataque con arma blanca. Su cuerpo estaba cuidadosamente cubierto con una sábana y el departamento no presentaba signos de desorden, pero no encentraron el celular de la víctima.

En Retiro, Tatiana Micaela Fernández también fue encontrada tendida boca arriba y tapada con una sábana. Los investigadores advirtieron que la mujer tenía un enrojecimiento en el cuello, aunque no presentaba golpes visibles. Al igual que en Córdoba, el departamento estaba ordenado y faltaba el celular de la víctima. Al momento de la conferencia de prensa, las autoridades porteñas todavía esperaban los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte.

En el departamento de Tatiana, los peritos también recolectaron más de 17 rastros de huellas digitales y fluidos que podrían aportar información para esclarecer el crimen. Esos elementos se sumaron a las imágenes de las cámaras de seguridad y al análisis de los movimientos del sospechoso.

Pese a las similitudes, Quinteros remarcó que existen diferencias en la forma en que murieron las dos mujeres y evitó anticipar una explicación sobre el móvil de los ataques. De todas formas, la responsabilidad de Tabella por el crimen de Retiro deberá establecerse a partir de las pruebas que se recolecten en la investigación.