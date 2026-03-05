Docentes de la UBA llamaron a un paro por tiempo indeterminado

“La contundencia de las medidas responde a una situación salarial insostenible para la docencia universitaria y a la necesidad de responder con fuerza a este nuevo ataque”, señalaron desde el plenario de CONADU al justificar la convocatoria a las medidas de fuerza.

El descontento de los gremios docentes se origina en la decisión del Gobierno nacional de impulsar un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario que reduce el alcance de la recomposición salarial. La propuesta establece aumentos escalonados del 4,1% en tres tramos, elimina la actualización automática por inflación y deja sin efecto la recomposición correspondiente al período 2023-2024.

El recorte al Financiamiento Universitario que denuncian las universidades

En medio de las presiones desde el oficialismo para modificar el esquema de Financiamiento Universitario, la administración de Javier Milei redujo de manera sostenida los recursos destinados a la educación superior. Con la sanción del Presupuesto 2026, las universidades nacionales recibirán uno de los montos más bajos de las últimas dos décadas, una situación que profundiza la crisis del sector docente.

Los cálculos que elaboraron distintos sectores del sistema universitario advierten que los presupuestos de las casas de estudio registrarán este año una caída real cercana al 34% respecto al 2023. Incluso frente a 2025, los fondos también exhiben una disminución en términos reales pese a los aumentos nominales previstos en las partidas.

En ese contexto, las estimaciones indican que el Estado nacional destinará alrededor de 0,47% del Producto Bruto Interno (PBI) al financiamiento universitario. Al mismo tiempo, el Ejecutivo nacional proyecta recortes en áreas clave como becas estudiantiles, ciencia y tecnología.

Finalmente, las autoridades universitarias también denunciaron reducciones en partidas sensibles del sistema educativo, entre ellas los presupuestos de hospitales universitarios, que registraron recortes de hasta 30%. Por caso, la comunidad educativa advirtió que este escenario impacta en el funcionamiento de las instituciones, en el salario real docente y en el acceso a una educación pública de calidad.