Docentes de la UBA llamaron a un paro por tiempo indeterminado
Será en la semana entre el 16 y el 21 de marzo. "Es inaceptable la naturalización del trabajo precarizado y mal pago", aseguraron desde Adiuc.
Los docentes universitarios anunciaron un nuevo paro nacional y movilizaciones que impactarán en el funcionamiento de las universidades públicas en todo el país.
"Las y los trabajadores docentes llevamos dos años sosteniendo a las universidades en condiciones absolutamente inviables. No podemos continuar soportando la hostilidad económica, simbólica y política del gobierno", señala un comunicado de la Agrupación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA).
"Es inaceptable la naturalización del trabajo precarizado y mal pago, que deteriora nuestra condiciones de vida como nunca antes y nos lleva al vaciamiento de las universidades que son orgullo nacional. No vamos a bajar los brazos. Nos sobra vocación, nos falta llegar a fin de mes. En estas condiciones nos encaminamos a la paralización total de actividades por tiempo indeterminado", agrega el documento.
Los dirigentes gremiales sostuvieron que el conflicto salarial, que comenzó en paralelo a las políticas de ajuste de la administración libertaria, se agravó en los últimos meses por la falta de actualización de los ingresos del sector. En ese marco, los docentes señalaron que la pérdida del poder adquisitivo se profundizó mientras el Gobierno busca impulsar cambios en la normativa de financiamiento.
En tanto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) también definió avanzar con un plan de lucha escalonado que se extenderá durante todo el semestre. El plenario de secretarios generales resolvió que, además de la semana de paro prevista desde el lunes 16, el gremio llevará adelante nuevas medidas de fuerza frente a la decisión del Ejecutivo nacional de no aplicar la ley vigente.
“La contundencia de las medidas responde a una situación salarial insostenible para la docencia universitaria y a la necesidad de responder con fuerza a este nuevo ataque”, señalaron desde el plenario de CONADU al justificar la convocatoria a las medidas de fuerza.
El descontento de los gremios docentes se origina en la decisión del Gobierno nacional de impulsar un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario que reduce el alcance de la recomposición salarial. La propuesta establece aumentos escalonados del 4,1% en tres tramos, elimina la actualización automática por inflación y deja sin efecto la recomposición correspondiente al período 2023-2024.
El recorte al Financiamiento Universitario que denuncian las universidades
En medio de las presiones desde el oficialismo para modificar el esquema de Financiamiento Universitario, la administración de Javier Milei redujo de manera sostenida los recursos destinados a la educación superior. Con la sanción del Presupuesto 2026, las universidades nacionales recibirán uno de los montos más bajos de las últimas dos décadas, una situación que profundiza la crisis del sector docente.
Los cálculos que elaboraron distintos sectores del sistema universitario advierten que los presupuestos de las casas de estudio registrarán este año una caída real cercana al 34% respecto al 2023. Incluso frente a 2025, los fondos también exhiben una disminución en términos reales pese a los aumentos nominales previstos en las partidas.
En ese contexto, las estimaciones indican que el Estado nacional destinará alrededor de 0,47% del Producto Bruto Interno (PBI) al financiamiento universitario. Al mismo tiempo, el Ejecutivo nacional proyecta recortes en áreas clave como becas estudiantiles, ciencia y tecnología.
Finalmente, las autoridades universitarias también denunciaron reducciones en partidas sensibles del sistema educativo, entre ellas los presupuestos de hospitales universitarios, que registraron recortes de hasta 30%. Por caso, la comunidad educativa advirtió que este escenario impacta en el funcionamiento de las instituciones, en el salario real docente y en el acceso a una educación pública de calidad.
