Se suspendió el Loto Plus de este miércoles 4 de marzo: cuándo se sortea
La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires informó que el sorteo del Loto Plus previsto para este miércoles fue postergado. El pozo acumulado supera los 26 mil millones de pesos y se pondrá en juego en la nueva fecha.
El sorteo del Loto Plus dejó a miles de apostadores en suspenso luego de que se confirmara que la edición número 3862, que estaba prevista para el miércoles 4 de marzo, no se llevaría a cabo en el horario habitual. Finalmente, las autoridades del juego informaron que la extracción será realizada esta noche, lo que generó expectativa entre quienes ya tenían su jugada preparada para participar del pozo multimillonario.
La decisión fue comunicada desde la Lotería de la Ciudad pocos minutos antes del inicio previsto del sorteo, lo que sorprendió a los seguidores del tradicional juego poceado. De esta manera, el premio acumulado que ya supera los 26 mil millones de pesos continuará en juego hasta la nueva instancia definida para hoy.
Durante la transmisión oficial del juego se difundió un mensaje para explicar la situación y aclarar los motivos detrás de la suspensión. "El sorteo del Loto Plus se realizará mañana por problemas de sistemas ajenos a la Lotería de la Ciudad", rezaba la explicación difundida de manera oficial.
Con este cambio en el cronograma, los apostadores que todavía no habían realizado su jugada cuentan con una nueva oportunidad para hacerlo. Las agencias oficiales permiten cargar apuestas hasta las 21 del mismo día del sorteo, mientras que la extracción comienza a las 22. Como ocurre habitualmente, quienes quieran seguir el resultado en vivo pueden hacerlo a través de las redes sociales oficiales de la Lotería de la Ciudad, especialmente en sus canales de Facebook y YouTube.
En paralelo, el interés crece debido al monto acumulado. Tal como se informó previamente, el pozo estimado del Loto Plus alcanzó la cifra récord de $26.868.000.000, una suma que despertó gran expectativa entre los jugadores.
Para participar, es necesario elegir seis números que van del 0 al 45 para las modalidades Tradicional, Match y Desquite. A su vez, el sistema permite seleccionar un Número Plus entre el 0 y el 9.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario