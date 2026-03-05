Se suspendió el Loto Plus de este miércoles 4 de marzo: cuándo se sortea

El sorteo del Loto Plus dejó a miles de apostadores en suspenso luego de que se confirmara que la edición número 3862, que estaba prevista para el miércoles 4 de marzo, no se llevaría a cabo en el horario habitual. Finalmente, las autoridades del juego informaron que la extracción será realizada esta noche, lo que generó expectativa entre quienes ya tenían su jugada preparada para participar del pozo multimillonario.