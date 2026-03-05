Efectivos de la Policía Federal avanzaron sobre personas con discapacidad en el ministerio de Salud

Emergencia en discapacidad: el reclamo de los profesionales

Carla, una maestra especial que trabaja en un centro médico de Morón habló sobre la necesidad de aplicar el presupuesto. “Necesitamos que se aplique ya. Es urgente. Los chicos pierden su derecho de transporte, educación, terapia y acompañamientos. ¿Qué más tenemos que hacer?”.

En este sentido, describió: “Las cosas están mal, es angustiante la situación. Tener que volver a la calle cuando esto ya se aprobó, se desaprobó y se volvió a aprobar otra vez. ¿Cuánto puede modificar el presupuesto?, que me lo vengan a explicar. Yo no soy economista, soy maestra y mamá”.

La semana pasada el Ministerio de Salud aplicó un incremento del 5,87% de aumento en las tarifas del nomenclador del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que son la guía para profesionales dedicados a diversos tratamientos terapéuticos.

Según señalaron, el porcentaje fue calculado "sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a los meses de diciembre 2025 y enero 2026", como consta en la Resolución 340/2026 publicada en el Boletín Oficial.