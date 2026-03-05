Efectivos de la Policía Federal avanzaron sobre personas con discapacidad en el ministerio de Salud
La fuerza de seguridad desplazó a los manifestantes que reclaman por el cumplimiento de la Ley.
Un momento de tensión se vivió este jueves durante la marcha que realizan las familias y personas con discapacidad junto con personal nucleado en el Sindicato de Choferes Particulares frente al Ministerio de Salud para reclamar por la normalización de los pagos y otros puntos de la ley. Efectivos de la Policía Federal avanzaron sobre los manifestantes y se generó caos.
La movilización comenzó alrededor de las 10.30 en la puerta del ministerio, ubicado sobre la avenida 9 de Julio, en la esquina de Moreno, frente a la plaza.
Los manifestantes denuncian que hay demoras en los pagos de las prestaciones, una situación que —aseguran— complica el funcionamiento de centros terapéuticos y la continuidad de los tratamientos.
Según explicaron, ante la falta de cobro por parte de los prestadores, decidieron concentrarse frente al edificio para exigir que se normalice la situación y que el Gobierno nacional “cumpla con la ley que contempla la emergencia en el sector”
Emergencia en discapacidad: el reclamo de los profesionales
Carla, una maestra especial que trabaja en un centro médico de Morón habló sobre la necesidad de aplicar el presupuesto. “Necesitamos que se aplique ya. Es urgente. Los chicos pierden su derecho de transporte, educación, terapia y acompañamientos. ¿Qué más tenemos que hacer?”.
En este sentido, describió: “Las cosas están mal, es angustiante la situación. Tener que volver a la calle cuando esto ya se aprobó, se desaprobó y se volvió a aprobar otra vez. ¿Cuánto puede modificar el presupuesto?, que me lo vengan a explicar. Yo no soy economista, soy maestra y mamá”.
La semana pasada el Ministerio de Salud aplicó un incremento del 5,87% de aumento en las tarifas del nomenclador del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que son la guía para profesionales dedicados a diversos tratamientos terapéuticos.
Según señalaron, el porcentaje fue calculado "sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a los meses de diciembre 2025 y enero 2026", como consta en la Resolución 340/2026 publicada en el Boletín Oficial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario