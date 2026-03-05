Manejaba un auto robado y con patente melliza: la insólita excusa que dio cuando lo detuvieron

auto robado nueva pompeya (1)

Ante las preguntas del efectivo, el hombre sostuvo que había comprado el auto en una concesionaria de la localidad bonaerense de Monte Grande.

Sin embargo, cuando se procedió la verificación, se determinó que el número de chasis del automóvil correspondía a otro dominio, asociado a un Peugeot 208 con pedido de secuestro por robo, solicitado por una comisaría del partido de Lanús con fecha 27 de febrero de 2025.

Además, se comprobó que las chapas patentes colocadas habían sido denunciadas como robadas y presentaban una calcomanía simulando la letra “D” de duplicado, mientras que la documentación exhibida por el sospechoso era falsa.

auto robado nueva pompeya (2)

En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº4, que dispuso labrar actuaciones por encubrimiento, la detención del conductor y el secuestro del vehículo.