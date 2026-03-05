Manejaba un auto robado y con patente melliza: la insólita excusa que dio cuando lo detuvieron
Tras una persecución policial, el conductor de un Peugeot 208 gris fue arrestado en el barrio de Nueva Pompeya.
Un hombre que manejaba un auto robado y con patente melliza fue detenido por la Policía de la Ciudad tras una intensa persecución en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Al bajar del vehículo, dio una insólita excusa ante los efectivos.
La secuencia comenzó en la intersección de la avenida Amancio Alcorta y avenida Gral. Tomás de Iriarte, donde un Peugeot 208 gris oscuro con pedido de secuestro por robo fue detectado mediante el sistema del Anillo Digital. A partir de ahí, se realizó un seguimiento en tiempo real a través de cámaras y domos, lo que permitió localizar la ruta del rodado.
Tras confirmarse que el conductor siguió su marcha por la avenida 27 de Febrero, un efectivo de la Policía porteña motorizada inició una sigilosa persecución mientras aguardaba apoyo de otros efectivos.
Sin perderlo de vista y con la sirena encendida, el policía siguió al vehículo durante algunas cuadras hasta confirmar que dentro del habitáculo viajaba solo el conductor. Fue entonces cuando procedió a exigirle que detuviera la marcha.
“¿Puede descender del vehículo por favor?”, le solicitó el policía al sospechoso que, sin resistirse, bajó del auto.
Ante las preguntas del efectivo, el hombre sostuvo que había comprado el auto en una concesionaria de la localidad bonaerense de Monte Grande.
Sin embargo, cuando se procedió la verificación, se determinó que el número de chasis del automóvil correspondía a otro dominio, asociado a un Peugeot 208 con pedido de secuestro por robo, solicitado por una comisaría del partido de Lanús con fecha 27 de febrero de 2025.
Además, se comprobó que las chapas patentes colocadas habían sido denunciadas como robadas y presentaban una calcomanía simulando la letra “D” de duplicado, mientras que la documentación exhibida por el sospechoso era falsa.
En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº4, que dispuso labrar actuaciones por encubrimiento, la detención del conductor y el secuestro del vehículo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario