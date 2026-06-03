Dolor inmenso: el padre de Agostina Vega se descompensó en el velorio
Este miércoles, se llevó a cabo el adiós a Agostina Vega, la nena de 14 años que fue víctima de un femicidio en Córdoba. Su papá se mostró muy angustiado.
El velatorio de Agostina Vega se llevó a cabo este miércoles en Córdoba en medio de un clima de profunda tensión y dolor, al punto de que su padre, Gabriel Vega, debió recibir asistencia médica apenas iniciada la ceremonia, dado que se descompensó por el difícil momento que atraviesa por estas horas.
Cabe señalar que, para evitar conflictos, la despedida se organizó en dos etapas consecutivas: primero ingresó la familia paterna y, posteriormente, la materna. La razón de esta decisión radica en la pésima relación que mantiene Gabriel Vega con la familia de Melisa Heredia, mamá de la adolescente brutalmente asesinada por Claudio Barrelier.
Además, el padre de la menor había manifestado su deseo de realizar una ceremonia estrictamente íntima, mientras que Miguel y Elizabeth Heredia -abuelos de la nena- preferían un velorio público para que amigos, vecinos y la comunidad pudieran acercarse a dar el pésame.
Vale indicar que la madre de Agostina, quien permanece internada, no recibió la autorización médica para poder asistir a la despedida de su hija.
El abuelo de Agostina Vega participó de Ni Una Menos en Córdoba y apuntó al padre de su nieta
Acompañado por varios vecinos, con carteles con el rostro de la adolescente y remeras con la leyenda "Justicia por Agostina", Miguel Heredia le reveló al canal C5N que encontró una carta escrita por la adolescente en la que se refería a su enojo con su padre, el expolicía de Córdoba Gabriel Vega.
"Anoche no pude dormir, no sé si era una señal o algo, pero esta mañana con mi señora nos levantamos temprano, fuimos a acomodar la habitación de Agos y entre su ropita encontré esa carta. Es una carta dirigida al padre donde le pregunta por qué la maltrató toda la vida. Te digo una cosa: no la firma como Agostina Vega, la firma como Agostina Heredia, mi apellido", expresó.
Heredia corroboró que hay una denuncia contra Gabriel Vega por violencia, y se refirió a las declaraciones de la familia paterna de Agostina contra su hija, Melisa Heredia, diciendo que la carta es una "prueba más de que éste es un hijo de p...".
"Todo lo que se habla de mi hija son mentiras, no la pueden estar basureando como la están basureando. Es una buena madre", señaló Miguel sobre Melisa, quien sigue internada en el Hospital San Roque, sedada y en una condición delicada por su estado de salud mental. Según Miguel, Gabriel Vega "quiere que la gente crea que él es buen padre, pero nunca lo fue", y la carta manuscrita de la adolescente ya fue presentada ante el fiscal Raúl Garzón.
Mientras tanto, una tía materna de Agostina pidió que "no se olviden nunca de su historia", e hizo una reflexión al participar por primera vez de una marcha de Ni Una Menos.
"Nunca en la vida, hasta la desaparición de mi sobrina, había participado de esta marcha. Estoy orgullosa de estar acá. Agostina era una nena hermosa, la voy a extrañar toda mi vida, va a ser mi hermana chiquita para siempre", señaló la joven.
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