Dolor inmenso: el padre de Agostina Vega se descompensó en el velorio

El abuelo de Agostina Vega participó de Ni Una Menos en Córdoba y apuntó al padre de su nieta

Acompañado por varios vecinos, con carteles con el rostro de la adolescente y remeras con la leyenda "Justicia por Agostina", Miguel Heredia le reveló al canal C5N que encontró una carta escrita por la adolescente en la que se refería a su enojo con su padre, el expolicía de Córdoba Gabriel Vega.

"Anoche no pude dormir, no sé si era una señal o algo, pero esta mañana con mi señora nos levantamos temprano, fuimos a acomodar la habitación de Agos y entre su ropita encontré esa carta. Es una carta dirigida al padre donde le pregunta por qué la maltrató toda la vida. Te digo una cosa: no la firma como Agostina Vega, la firma como Agostina Heredia, mi apellido", expresó.

Heredia corroboró que hay una denuncia contra Gabriel Vega por violencia, y se refirió a las declaraciones de la familia paterna de Agostina contra su hija, Melisa Heredia, diciendo que la carta es una "prueba más de que éste es un hijo de p...".

"Todo lo que se habla de mi hija son mentiras, no la pueden estar basureando como la están basureando. Es una buena madre", señaló Miguel sobre Melisa, quien sigue internada en el Hospital San Roque, sedada y en una condición delicada por su estado de salud mental. Según Miguel, Gabriel Vega "quiere que la gente crea que él es buen padre, pero nunca lo fue", y la carta manuscrita de la adolescente ya fue presentada ante el fiscal Raúl Garzón.

abuelo agostina

Mientras tanto, una tía materna de Agostina pidió que "no se olviden nunca de su historia", e hizo una reflexión al participar por primera vez de una marcha de Ni Una Menos.

"Nunca en la vida, hasta la desaparición de mi sobrina, había participado de esta marcha. Estoy orgullosa de estar acá. Agostina era una nena hermosa, la voy a extrañar toda mi vida, va a ser mi hermana chiquita para siempre", señaló la joven.