Femicidio de Agostina Vega: los abuelos afirmaron que podría haber más detenidos

En otro tramo de la conversación con El Doce TV, Heredia desmintió categóricamente los rumores que circularon sobre supuestos favores municipales o pagos para silenciar a la familia: “A mí no me han dado ningún puesto, nadie me ha dado plata para callarme. Se han hablado muchas cosas. De que a nosotros nos dan un guion sobre lo que tenemos que decir. Nadie nos dice lo que tenemos que decir”. Además, reconoció que al inicio de la causa hubo críticas hacia la fiscalía por demoras en la búsqueda, pero ahora se muestran conformes con los avances concretos.