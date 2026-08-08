Femicidio de Agostina Vega: los abuelos afirmaron que podría haber más detenidos
La familia materna de la joven asesinada habló sobre el avance judicial y advirtió que la investigación aún no terminó. Podrían sumarse nuevas detenciones entre quienes habitaron la vivienda donde ocurrió el crimen.
Los abuelos de Agostina Vega se mostraron firmes y esperanzados tras las recientes detenciones de Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, los inquilinos de Claudio Barrelier. Sin embargo, advirtieron que el caso no está cerrado y que podrían producirse nuevos arrestos entre quienes convivían en la casa de Juan del Campillo 878, donde la adolescente fue asesinada en mayo.
“Veníamos pidiendo que todos los que estaban en esa casa tenían algo que ver, en mayor parte o en menor parte, porque no puede ser que en una casa no se escuche nada”, remarcó Miguel Heredia, el abuelo de la víctima. Su esposa, Elizabeth Fernández, coincidió y aseguró que confía en el rumbo de la pesquisa: “Creemos que está bien encaminado el fiscal y que posiblemente va a haber más detenciones”.
Los familiares también se refirieron al estado de Melisa, madre de Agostina, quien permanece bajo tratamiento psicológico y medicación luego de haber sido internada durante la angustiosa búsqueda de su hija. Fernández explicó que aún no han podido contarle todos los detalles del femicidio por temor a que el impacto emocional sea devastador: “Si bien ella sabe parte de lo que pasó con su hija, no sabe detalles. Todavía no le podemos decir. No sabemos cómo decirle”.
En otro tramo de la conversación con El Doce TV, Heredia desmintió categóricamente los rumores que circularon sobre supuestos favores municipales o pagos para silenciar a la familia: “A mí no me han dado ningún puesto, nadie me ha dado plata para callarme. Se han hablado muchas cosas. De que a nosotros nos dan un guion sobre lo que tenemos que decir. Nadie nos dice lo que tenemos que decir”. Además, reconoció que al inicio de la causa hubo críticas hacia la fiscalía por demoras en la búsqueda, pero ahora se muestran conformes con los avances concretos.
El caso suma seis imputados. Barrelier está acusado de homicidio triplemente calificado, mientras que Córdoba y Ascarruz, los últimos detenidos, enfrentan cargos por encubrimiento agravado. Según la investigación, la pareja alquilaba la planta alta y permaneció en el lugar durante las nueve horas y cincuenta minutos que abarcaron el ingreso de Agostina y el momento de su muerte, ocurrida cerca de la una de la madrugada del 24 de mayo. Una pericia acústica resultó clave: desde su sector se escuchaba con claridad lo que sucedía en la habitación donde ocurrió el ataque.
También están detenidos Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani por encubrimiento, y Marianela Palmero, pareja de Barrelier, cuya situación procesal aún no está definida. La abogada del padre de Agostina pidió además los arrestos de la madre y una hermana de Barrelier, al sostener que ayudaron a limpiar la escena del crimen. “¿Quién limpió tan bien el baño? Si toda la casa era una mugre”, cuestionó la letrada, remarcando que resulta improbable que los convivientes no advirtieran lo sucedido.
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